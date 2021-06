Marco Mengoni/ Gli indizi sui social per il ritorno con un nuovo singolo

Marco Mengoni, da qualche giorno, ha iniziato ad annunciare sui suoi social l’arrivo di qualcosa di nuovo. I primi due video pubblicati lo ritraggono in un garage a maneggiare una moto e una bici, mentre le didascalie formano quello che potrebbe essere il verso di un eventuale nuovo singolo, con tanto di virgole alla fine a segnare un proseguimento: ”Andiamo sempre di corsa,” e ”scegliamo sempre la strada più veloce,”. La frase intera è stata inserita come biografia dei profili social del cantante di Ronciglione.

I suoi fan, o come li chiama lui ”l’Esercito”, hanno subito intuito che si tratta di un ritorno e hanno lanciato su Twitter l’hashtag MengoniToBeAnnounced per condividere tutte le loro emozioni a riguardo. Proprio su questo social, Marco ha condiviso qualcosa in più: alcuni tweet in cui scrive ”Vi leggo”, ”Ma stasera è ancora troppo presto” e ”Vi ho letto ieri. Ma stasera è molto di più”. Tutto fa pensare che il possibile prossimo pezzo si possa chiamare ”Ma stasera”. Ad avvallare questa tesi di alcuni fan è una storia pubblicata su Instagram dal cantante in cui si possono vedere le due parole proiettate su un palazzo di Milano.

Il conto alla rovescia di Marco Mengoni

Oltre ai video e ai tweet, Marco Mengoni ha condiviso anche un timer che segna un countdown che porterebbe mercoledì come data di un eventuale annuncio ufficiale. Con tutti questi segnali, quello in cui spera il fandom dell’artista è l’uscita di un brano che li possa accompagnare durante l’estate, e magari (chissà) un futuro nuovo progetto discografico. L’ultimo album risale al 2018 quando il 30 novembre ha rilasciato ”Atlantico”, anticipato dai singoli ”Voglio” e ”Buona vita”.

Da quel momento il cantante è partito per un lungo tour che lo ha portato in giro per tutta Italia da maggio a novembre 2019, e durante il quale si è esibito per ben sette volte al Mediolanum Forum di Assago. Dopo un anno che ha messo alle strette l’attività di molti lavoratori, tra cui gli artisti, Marco Mengoni è tornato a gennaio 2021 con il singolo ”Venere e Marte” in collaborazione con Frah Quintale e Takagi & Ketra. Per il suo ultimo pezzo da solista invece bisogna tornare indietro all’ottobre 2019 quando pubblicò ”Duemila volte”, scritto insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina, e Alessandro Mahmoud.

Andiamo sempre di corsa, pic.twitter.com/sYuHEfHqOE — Marco Mengoni (@mengonimarco) June 9, 2021

scegliamo sempre la strada più veloce, pic.twitter.com/idTu3CcrUh — Marco Mengoni (@mengonimarco) June 11, 2021





