Marco Mengoni, il cugino Mario: “E’ molto legato al suo paese”/ “Da ragazzi eravamo…”

Marco Mengoni, il pronostico gli rema contro ma c’è chi assicura: “Italy takes the stage!”

L’occasione dell’Eurovision Song Contest 2023 non ha solo una valenza nel merito della gara; per Marco Mengoni si tratta di una vera e propria consacrazione. Un percorso artistico partito dal sogno di un talent – X Factor – e impreziosito da riconoscimenti e vendite quanto mai meritati. Due volte vincitore al Festival di Sanremo, l’ultima proprio all’edizione 2023; trionfo che gli è valso il secondo accesso in 10 anni proprio alla kermesse dell’Eurovision Song Contest. A prescindere dalle reali possibilità di emergere o semplicemente di migliorare il settimo posto della prima esperienza, con Due Vite ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore artistico e musicale.

Come sottolineato da Oggi, Marco Mengoni non parte favorito agli Eurovision Song Contest 2023; ma l’esibizione che lo vedrà primeggiare sul palco di Liverpool si appresta a conquistare sotto ogni punto di vista. “E’ un’esibizione di grande forza, di livello alto… Gli scommettitori fanno le quotazioni a scatola chiusa” – ha spiegato Eddy Anselmi al settimanale, che ha aggiunto: “Abbiamo pagato l’incertezza iniziale quando non si sapeva ancora se Mengoni avrebbe portato Due vite o cambiato canzone“. Intanto però, sempre il settimanale Oggi, sottolinea come chi ha assistito alle prove generali abbia avuto modo di apprezzare tutto il valore di ciò che il cantante di Ronciglione riuscirà a mettere sul palco. “Italy takes the stage”, questo il commento che pare essere gettonato tra gli addetti ai lavori rispetto a quanto si appresta a regalare sul palco Marco Mengoni.

“Il messaggio che voglio trasmettere è che non esistono confini e barriere. Dobbiamo combattere contro chi cerca ancora di costruirli”. Queste le parole dichiarate di recente da Marco Mengoni – come riportato dal settimanale Oggi – proprio in riferimento al suo ultimo progetto discografico rappresentato dal brano Due vite. In occasione della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023, il settimanale riporta il pensiero “familiare” di suo cugino, Mario Mengoni, nonché sindaco di Ronciglione. “E’ rimasto molto legato al paese e ai genitori” – racconta il primo cittadino della città che ha dato i natali al cantante – “Da ragazzi eravamo entrambi impegnati nel locale Consiglio dei giovani… Già ai tempi si distingueva per gusto estetico e capacità artistiche, per la ricerca del bello“.

Il racconto di Mario, cugino di Marco Mengoni e sindaco di Ronciglione – offerto al settimanale Oggi – si impreziosisce con alcuni dettagli sulla giovinezza e sul rapporto con la famiglia. "E' una persona vera, umile, con i piedi per terra grazie ai valori che gli hanno trasmesso i suoi genitori e il nonno". Proprio con quest'ultimo, pare che il cantante avesse un rapporto speciale: "A lui era legatissimo". Infine, arriva anche un aneddoto sul rapporto di Marco Mengoni con le sue radici: "Torna spesso in paese, senza dare nell'occhio; ogni tanto lo troviamo al bar con gli amici, oppore va a passeggiare al Lago di Vico".











