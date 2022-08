Marco Mengoni/ Il magnifico debutto negli stadi, il nuovo progetto discografico e…

Marco Mengoni, annata indimenticabile col debutto negli stagli

E’ un’annata fantastica quella che sta vivendo Marco Mengoni, top player della musica italiana, questa sera tra i protagonisti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022. Il cantante di Ronciglione è pronto a godersi l’abbraccio dell’Arena di Verona, per chiudere l’estate con un’esibizione intensa e che molto probabilmente comprenderà tutti i suoi maggiori successi. Dopo “Ma stasera”, “Cambia un uomo”, “Mi fiderò” (insieme a Madame) e “No Stress”, si attendono nuove canzoni per il futuro. Canzoni che arriveranno prima di quanto si possa pensare, dato che nelle scorse settimane Marco Mengoni aveva annunciato di aver concluso “i giorni in studio”. “Vi voglio bene”, aveva scritto il cantante ai fan, desiderosi di scoprire il nuovo progetto discografico del cantante.

Come risaputo, il nuovo lavoro di Mengoni, è il secondo capitolo della trilogia iniziata a dicembre con “Materia (Terra)”. L’attesa è già alle stelle, ma per il momento Marco si gode il successo dei concerti a San Siro, a Milano, e all’Olimpico, a Roma. Chi ha seguito il debutto di Marco negli stadi, afferma che lo spettacolo è stato straordinario e che il “Mengoni Live 2022” non sarà da meno. A proposito del tour che per tutto il mese di ottobre attraverserà i palazzetti italiani, i biglietti sono stati polverizzati e il calendario è arrivato a quota 13 concerti.

