Il 2024 è stato l’anno orribile di Marco Mengoni che, per una malattia, ha perso l’amata mamma

Ci sono dei traumi da cui risollevarsi può sembrare davvero impossibile. E per Marco Mengoni la morte di mamma Nadia è certamente uno di quelli. Il cantante di Ronciglione ce la sta mettendo tutta per riprendere in mano la propria vita ma non fa mistero di essere in difficoltà. D’altronde l’amata mamma era il centro della sua vita e quando ha lasciato questo mondo ha spinto Marco Mengoni a chiudersi in un dolorosissimo silenzio. Un silenzio che allo stesso tempo ha trasmesso appieno la crisi profonda del cantante, che solo ora ha trovato la forza di parlare di quel che successo nel 2024.

Marco Mengoni rompe il silenzio sulla morte della madre: "Non dovevo perderla"/ "Ho lottato fino all'ultimo"

Dopo una lunga malattia, infatti, mamma Nadia Ferrari è morta e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dell’artista trentaseienne. “Mi ha lasciato un buco enorme”, ha confessato l’artista di Ronciglione in un’intervista tratta da Vanity Fair e riportata dal sito Dilei.

Marco Mengoni, la morte della madre Nadia un colpo dolorosissimo: “Questo vuoto resterà per sempre”

“Era il mio centro di gravità”, ha ammesso ancora addolorato Marco Mengoni. Non si è certo mai pronti per dire addio ai propri genitori, né tagliare il cordone con le proprie radici. Il cantante non si dà pace ed è certo che la sua vita non sarà più la stessa. “E’ una sensazione che resterà per sempre”, spiega Mengoni parlando del vuoto interiore che lo ha colpito.

Nadia Ferrari, morta la madre di Marco Mengoni: chi era?/ Aveva 61 anni ed era malata da tempo

“Mia madre era la persona che non dovevo perdere mai nella vita. Sapeva essere la più profonda al mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina”, ha confessato ancora Marco. Il cantante rivela alcuni scontri al veleno con la madre, ma al di là delle forti divergenze, fa capire che il loro rapporto è stato puro come pochi. Inevitabile che oggi faccia fatica a guardare al futuro senza di lei. Eppure il cantante ci prova, tenendo fede ai suoi impegni e all’amore dei fan, che lo attendono a partire dal prossimo giugno in concerto in tutta Italia.