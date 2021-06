Marco Mengoni lancia singolo “Ma Stasera”/ E annuncia primi concerti tour negli stadi

Marco Mengoni negli Stadi è l’hashtag con cui il cantante di Ronciglione ha annunciato la grandissima notizia che i fan non si aspettavano. Da una settimana aveva lanciato sui social un countdown che indicava la giornata di mercoledì 16 giugno come quella decisiva per l’arrivo di un annuncio. Allora la fantasia del suo Esercito (così chiama i suoi fan) ha fatto tanti viaggi fino ad arrivare alla conclusione che si potesse trattare di un nuovo singolo. E non sbagliavano perché, puntuale mercoledì alle 12:00, è arrivata sui profili social di Marco la comunicazione dell’uscita del brano ”Ma stasera”, prevista per venerdì 18 giugno ovunque. Il 21 giugno invece arriverà il video girato in Sardegna.

Il pezzo è prodotto dal Dj e produttore multiplatino Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine), che è salito alla ribalta con ”Hypnotized”. Per lui si tratta della prima collaborazione con un artista italiano, ne è uscita una canzone dalle sonorità disco-funk ed elettroniche, e dal sapore anni Ottanta. Un estratto di ”Ma stasera” si può ascoltare nel video che Mengoni ha pubblicato sui social. Anche lui dunque segue l’onda, come hanno fatto altri suoi colleghi, che consiste nel riprendere il sound di quell’annata per riadattarlo in chiave contemporanea.

Lo Stadio San Siro e l’Olimpico attendono Marco Mengoni

Il nuovo singolo di Marco Mengoni preannuncia la prima volta del cantante negli Stadi per l’estate 2022. Le due date confermate sono il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma (la vendita generale dei biglietti inizierà alle 11:00 del 18 giugno 2021, per gli utenti My Live Nation alle 10:00 del 17). Per presentare questa ripartenza, l’artista ha girato un video che ha coinvolto il suo team, a partire dalla manager fino ai suoi musicisti che lo hanno accompagnato durante il precedente tour nel 2019 e lo affiancheranno anche sui palchi dei due Stadi.

Nella clip pubblicata sui canali social di Marco, si vedono infatti tutti insieme percorrere in bici le strade di Milano per arrivare infine a San Siro. Sempre uno a fianco all’altro, in jeans e maglietta bianca (a riprendere lo stile anni Ottanta) e con dei led in mano, entrano e sull’erba del campo si posizionano per formare la scritta Ma stasera. Come didascalia il cantante ha scritto: ”Ma stasera tiene il tempo, questa strada parte da qui. In piedi sui pedali, San Siro, Olimpico…arrivo!”. La scelta di pedalare lungo il ring di AbbracciaMI (la circle line del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo) segna l’inizio di una serie di iniziative, studiate proprio insieme all’artista, che hanno lo scopo di supportare e divulgare i messaggi di questo progetto: la bicicletta come opportunità per scoprire nuove prospettive e nuovi modi di vivere gli spazi.

