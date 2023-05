Marco Mengoni: look e stilista vestito finale Eurovision 2023/ Outfit total black

Marco Mengoni alla conquista dell’Eurovision Song Contest 2023 anche con il look

Le grandi cerimonie e kermesse, al di là del contesto di fondo, accendono l’interesse per curiosità disparate. In occasione dell’Eurovision Song Cont Contest 2023 – oggi 13 maggio l’attesa finale – la musica è il fulcro ma le scelte di stile dei vari artisti in gara generano un flusso di commenti e opinioni per nulla inferiori, almeno numericamente, al merito delle performance. Sul palco di Liverpool questa sera salirà chiaramente anche Marco Mengoni come rappresentante Italiano e sono già note le sue scelte in termini di outfit.

Mancano ormai poche ore per l’inizio della finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e se su quello che sarà la gara aleggia l’incertezza, le prove generali di Marco Mengoni hanno svelato alcuni dettagli significativi in riferimento ai look che metterà in scena sul palco di Liverpool. Il tema dominante è sembrato essere quello animalier – come riporta anche Fanpage – distribuito tra i vari capi scelti per l’occasione. Il cantante di Ronciglione è infatti salito sul palco, oltre che con la bandiera dell’Italia, indossando un elegante camicia nera con effetto trasparenza coperta da una giacca in pelle – in stile Festival di Sanremo – il tutto impreziosito da un paio di pantaloni tigrati.

A prescindere dai gusti personali, Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest si conferma “pertinente” anche nel merito delle scelte di stile. Come spiegato da Fanpage, anche per l’ultima serata della kermesse canora internazionale gli aspetti legati all’outfit saranno curati dallo stylist Lorenzo Posocco mentre i capi sono firmati Versace. Tornando a quelle che potranno essere le scelte di stile del vincitore del Festival di Sanremo 2023, durante le prove è stato particolarmente apprezzato anche un secondo abbinamento.

Marco Mengoni – sempre in linea con le tonalità scure – ha messo in mostra un altro completo oltre quello animalier con un tema total black dall’effetto sgargiante. Maglia a giro manica nera con effetto metallico e impreziosita da un paio di pantaloni neri in pelle. Quest’ultimo indumento ha colpito per la fantasia delle porzioni laterali, arricchite con cristalli lucenti e con effetto scintillante. A questo punto – ipotizza fanpage – è lecito aspettarsi che sia proprio l’ultimo outfit ad essere scelto da Marco Mengoni per salire sul palco di Liverpool per la tanto attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2023.











