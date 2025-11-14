Marco Mengoni potrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2026, cosa ha detto il cantante sulla prossima edizione della kermesse.

Con la sua incredibile voce, il suo talento e i suoi brani amatissimi Marco Mengoni continua a conquistare un successo dopo l’altro. Nei mesi scori è stato impegnato con un tour pazzesco negli stadi, ad ottobre ha iniziato quello nei palazzetti e dal 19 novembre si esibirà in tutta Europa. Saranno diverse le tappe del suo tour europeo, tra queste: Londra, Madrid, Zurigo, Monaco. Ginevra e altre ancora.

Nei giorni scorsi Marco Mengoni ha anche lanciato un nuovo singolo intitolato ‘Coming Home’, una canzone in inglese che ha scritto insieme a Matt Simons. L’amatissimo cantante ha spiegato che si tratta di un brano nato dall’esigenza di tornare in quei luoghi che ci fanno stare bene, dove sono stati lasciati dei proprio pezzi e dove i ricordi danno forza.

Marco Mengoni parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo? Cosa ha detto il cantante

Tra pochi mesi andrà in onda su Rai Uno la nuova edizione del Festival di Sanremo, il noto cantante ha un legame speciale con questo importantissimo evento. Partecipò per la prima volta alla kermesse musicale nel 2010 con il brano ‘Credimi Ancora’ e si aggiudicò il terzo posto, nel 2010 ha invece vinto con la canzone ‘L’essenziale’. L’anno successivo è tornato sul palco dell’Ariston nei panni di ospite e nel 2023 si è aggiudicato la vittoria con il brano ‘Due vite’.

Marco Mengoni nel 2024 ha affiancato Amadeus nel ruolo di co-conduttore durante la prima puntata del Festival di Sanremo, nel 2026 tornerà sul palco come Big in gara? Ai microfoni del Tg1 non ha escluso questa possibilità, ha anche detto che in sedici anni di carriera ha avuto una sola vita ma molto intensa ed è per questo che adesso aspetta la seconda. In merito al suo possibile ritorno a Sanremo ha invece detto: “Perché no? Dipende sempre dal progetto. Io sono sempre quello dell’ultimo momento e quindi non lo so, ma mai dire mai. Non so ancora cosa succederà”.