Marco Mengoni/ Nuove date tour e nuovi progetti, tempi quasi maturi per…

Marco Mengoni, estate da urlo. E la seconda parte del progetto “Materia”…

Anche per Marco Mengoni quest’estate 2022 si sta rivelando particolarmente soddisfacente. Innanzitutto perché, oltre ad aver ritrovato il pubblico con esibizioni dal vivo, sta lavorando con grande dedizione alla seconda parte del progetto “Materia”, sempre più concreto e atteso dai fan. Un nuovo progetto discografico che si pone l’obiettivo di raccontare un “pezzo d’anima” inedito del Mengoni che conosciamo. Nel frattempo canzoni come “Ma stasera”, “Cambia un uomo”, “Mi fiderò” (insieme a Madame) e “No Stress”, continuano a risuonare in radio e ad infiammare i fan, in preda ad un entusiasmo dilagante quando il cantante ha comunicato di essere a buon punto con il suo nuovo lavoro.

Marco Mengoni/ "Quello che è accaduto a Blanco a me è successo dieci anni fa..."

Marco Mengoni, i concerti conoscono solo la parola sold-out: aggiunte nuove date

Le belle notizie per l’artista di Ronciglione non sono finite. Dopo i concerti strepitosi a San Siro, a Milano, e all’Olimpico, a Roma, i biglietti per il tour che partirà ad ottobre sono stati letteralmente polverizzati. E non sorprende il fatto che gli organizzatori siano stati costretti ad aggiungere due date del tour. La prima sarà il 3 ottobre a Mantova, aggiunta qualche settimana fa dopo che la prima, in programma il 2 ottobre, è andata esaurita molto velocemente. L’altra novità è per Milano: al Forum di Assago è prevista una nuova esibizione il 10 ottobre, dopo quelle già organizzate per il 5 e per il 7 dello stesso mese, ovviamente entrambe sold out.

LEGGI ANCHE:

Marco Mengoni/ "Fare lo Stadio San siro e l’Olimpico non stato da poco"MARCO MENGONI/ 'No stress' a Battiti Live, pubblico in delirio: "Estate di musica!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA