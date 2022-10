Marco Mengoni porta le pizze ai fan prima del concerto/ Il gesto che sorprende…

Marco Mengoni big in gara al Festival di Sanremo 2023? L’indiscrezione

Marco Mengoni potrebbe tornare in gara al Festival di Sanremo 2023. A dieci anni di distanza dal trionfo con il brano L’essenziale, Marco Mengoni sarebbe pronto a rimettersi in gioco come cantante in gara tra i Big. Per il momento il cantante non si è sbilanciato in merito ma ha solo dichiarato: “Sarà un Festival eccezionale, come solo Amadeus sa fare”. In questi giorni Marco Mengoni è impegnato in un tour nei palazzetti e nel frattempo è uscito il secondo capitolo di Materia, “Pelle”. Nell’album è presente un brano nato in collaborazione con la Rappresentante di Lista. Mengoni ha spiegato di essere entrato subito in sintonia con loro: “Li ho conosciuti all’Arena di Verona. Con loro siamo entrati subito in sintonia, ci siamo sentiti e siamo stati dieci volte in studio per fare un pezzo (non mi era mai successo nella mia vita), diciamo che avevano tanta voglia di fare musica. Con loro sono nati, durante le pause, anche tanti bei dibattuti. Hanno due caratteri molto forti e anche io mi metto di coccio così siamo entrati in discussioni che hanno portato a dei bei risultati”.

Nell’album è contenuto anche l’inedito “Caro amore lontanissimo” scritto da Sergio Endrigo che sarà la colonna sonora portante del film “Il Colibrì” di Francesca Archibugi: “Questa canzone è stata tirata fuori dal cassetto dalla figlia che mi ha invitato a fare un provino. La prima volta che l’ho cantata ho pianto come un bambino. È un testo delicato, scritto anni luce lontano dalla nostra epica con una apertura alla Bindi, come ‘Il nostro concerto”, ha dichiarato.

Qualche giorno fa in occasione di una delle date del tour, Marco Mengoni ha stupito i fan. Il cantante si è improvvisato porta pizze per chi era accorso a vedere il concerto. La scena è stata ripresa da un video pubblicato sul profilo Tik Tok di Marco Mengoni: “Sempre insieme! Pronti per #MengoniLive2022 #dietrolequinte”, scrive il cantante a corredo del video. Marco Mengoni ha sorpreso tutti uscendo dal back stage con in mano una pila di cartoni delle pizze. I fan, emozionati, hanno commentato il momento sui social. “Tu sei speciale. Grazie mille, Marco”, scrive uno di loro. E ancora: “Trovatelo un altro come lui”, oppure “Solo tu potevi fare un gesto del genere”.

Marco Mengoni si è poi trattenuto con i suoi fan e ha mangiato qualche pezzo di pizza con loro. Il cantante ha brindato con i fan esclamando: “A questo rinizio”. Il video è diventato subito virale sui social e ha ricevuto apprezzamenti per il comportamento del cantante che s è mostrato solidale nei confronti del pubblico che attendeva da ore in fila per entrare ad assistere al concerto.











