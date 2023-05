Marco Mengoni, quando canta all’Eurovision 2023?/ Il brano tagliato per regolamento

Marco Mengoni: quando canta all’Eurovision 2023?

Marco Mengoni è pronto a conquistare il palco dell’Eurovision 2023 con una nuova versione di “Due vite”, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2023: “Sono arrivato alla consapevolezza che ‘Due vite’ è un bel viaggio che descrive tantissimo gli ultimi anni della mia vita personale. Forse era giusto che condividessi con l’Europa questa parte artistica più intima perché presente e viva in me”, ha detto l’artista a Il Fatto Quotidiano.

Per Mengoni è la seconda volta sul palco dell’Eurovision dopo il settimo posto con “L’essenziale” nel 2013. Per gli esperti Sisal Mengoni si posiziona al quinto posto della classifica finale. Quando canterà Marco Mengoni? Il cantautore salirà sul palco alla St. George Hall, alla Liverpool Arena, per la finale del 13 maggio, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più l’Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno.

Marco Mengoni porta all’Eurovision 2023 il brano “Due vite”: il taglio al testo…

Proprio in questi giorni Marco Mengoni ha conquistato il suo 72° disco di platino in carriera, nello specifico il terzo con “Due vite”. La canzone sanremese è stata riarrangiata e ha subito anche una revisione per tagliare 45 secondi e rientrare così nella durata massima di 3 minuti consentita dal regolamento della manifestazione: è stata eliminata la parte “Siamo fermi in un tempo così / Che solleva le strade / Con il cielo ad un passo da qui / Siamo i mostri e le fate / Dovrei telefonarti / Dirti le cose che sento / Ma ho finito le scuse / E non ho più difese”; dal primo ritornello è stata tagliata la parte “E tu non dormi / E dove sarai? Dove vai? / Quando la vita poi esagera / Tutte le corse e gli schiaffi, gli sbagli che fai / Quando qualcosa ti agita”. Ricordiamo che Marco Mengoni si esibirà sabato 13 maggio in occasione della finale dell’Eurovision Song Contest 2023 trasmessa in diretta su Rai 1.

