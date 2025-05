Marco Mengoni rompe il silenzio sulla morte della madre. Lo scorso settembre, Nadia Ferrari si è spenta a soli 61 anni dopo una lunga malattia. Da allora, Marco ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche, preferendo affrontare il dolore in silenzio e concentrarsi sul lavoro. Dopo diversi mesi, però, il cantante ha deciso di aprirsi per la prima volta rilasciando un’intervista a Vanity Fair, dove ha parlato a cuore aperto del lutto che lo accompagna ogni giorni. L’artista, che si prepara ad affrontare il suo tour negli stadi, ha raccontati di vivere con un enorme vuoto dentro, un’assenza che non sa se riuscirà mai davvero a superare.

Nonostante in molti gli suggeriscano di confidare nel passare del tempo, Marco ha confessato che, ogni volta che si ferma a riflettere, si stente come se entrasse in una stanza con un buco enorme. “I mesi passano, ma è come se fosse successo ieri, perché lei era proprio la persona che non dovevo perdere mai nella vita”, ha dichiarato la voce di “Due vite”.

Marco Mengoni sulla morte della madre Nadia: cos’ha detto

Marco Mengoni ha poi ricordato com’era sua madre Nadia, descrivendola come una donna con l’anima da bambina ma, al tempo stesso, profondamente sensibile e intensa. È stata proprio lei a trasmettergli l’amore per il canto. Difatti, adorava interpretare le canzoni di Mina e Mia Martini, e fu la prima a spingerlo a prendere lezioni di pianoforte, anche se lui inizialmente preferiva la chitarra. Marco le riconosce il merito di aver visto in lui, per prima, un talento che nemmeno lui era ancora riuscito a percepire.

Anche per questo, negli ultimi mesi, ha scelto di prendersi una pausa dal canto in pubblico. Nonostante il dolore, Marco si è detto grato di aver potuto avere sua madre accanto per tutti questi anni e di aver combattuto al suo fianco fino all’ultimo, “come un disperato”, nel tentativo di salvarla. Adesso, Marco Mengoni si sta preparando per tornare al lavoro e dare il via al suo attesissimo tour nei principali stadi italiani. Il primo concerto è in programma per il 21 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire a San Siro, lo Stadio Olimpico di Roma, il Maradona di Napoli e molti altri.