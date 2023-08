Marco Mengoni sbarca su Tinder per trovare fidanzato: “Io ci provo”/ È davvero lui? La verità

Marco Mengoni è davvero su Tinder per cercare l’amore?

Sulle app per appuntamenti spesso si verificano “furti di identità”. Di frequente utenti segnalano altri utenti fake che utilizzano in modo improprio le foto personali rilevate da altre piattaforme come Instagram. Stessa sorte sembra essere toccata al cantante Marco Mengoni. Attraverso Twitter si è diffusa la notizia relativa a foto su Tinder del cantautore con un profilo con tanto di spunta blu, e dunque verificato, e la frase: “Non siate noiosi, io ci provo”. Inutile dire che questa apparizione ha mandato in visibilio i fan, anche se tanti hanno iniziato a chiedersi se dietro quel profilo ci fosse davvero il cantante.

Marco Mengoni, in lacrime al concerto a San Siro/ Ecco cosa è successo

Marco Mengoni è rimasto in silenzio, non smentendo né confermando la notizia, alimentando dunque il gossip. A spegnerlo ci avrebbe però pensato una fonte molto vicina al cantante che, contattata dal Fatto Quotidiano, avrebbe smentito “con una grossa risata” la notizia.

Marco Mengoni pronto a tornare sul palco dell’Arena di Verona

Intanto Marco Mengoni, sotto il profilo della carriera, continua a far incetta di successi: nel 2021 ha vinto il Power hits estate di RTL 102.5 con “Ma stasera”. Il 29 agosto – torna al Power hits all’Arena di Verona con “Pazza musica” insieme a Elodie.

Marco Mengoni, concerto a Milano oggi 8 luglio 2023/ Scaletta e info dell'evento al San Siro

Proprio ad inizio luglio Mengoni ha celebrato il grande successo di Due Vite, brano con cui ha vinto Sanremo, e Pazza Musica: Due Vite Quarto platino Pazza Musica @Elodiedipa Disco d’oro”. Tanti i commenti dei fan del cantante: “Grazie a te Marco ,sei speciale come la tua musica”. “Ma grazie a te CAPO anzi a VOI”. “Sono così felice per te Marco, ti meriti tutto quello che stai vincendo, e tu ed Elodie siete una forza della natura. Congratulazioni di cuore ad entrambi”. “Il più forte di tutto l’universo”.

LEGGI ANCHE:

Marco Mengoni, concerto Torino oggi mercoledì 5 luglio 2023/ Scaletta canzoni e info

© RIPRODUZIONE RISERVATA