Ieri, 14 luglio, si è tenuto il secondo dei due concerti di Marco Mengoni allo Stadio San Siro di Milano. Da settimane, il cantante è protagonista di un tour negli stadi che sta toccando le principali città italiane, con uno spettacolo che unisce le sue canzoni più recenti ai grandi successi del passato, il tutto accompagnato da coreografie spettacolari. Questa tournée ha un significato particolarmente profondo per Marco, che è tornato sul palco dopo un periodo molto delicato della sua vita: la scomparsa della madre, Nadia, avvenuta lo scorso settembre a causa di una malattia.

Quasi a ogni tappa, Mengoni si è commosso ricordando la mamma e dedicandole il brano “Luce”. Anche durante lo show del 14 luglio a San Siro, non sono mancate le emozioni, ma questa volta per un motivo completamente diverso. A sorprendere tutti, infatti, è stato un amico dell’artista, Giulio, che ha approfittato del concerto per fare la proposta di matrimonio al suo compagno. Cos’è successo esattamente? Tutto è iniziato quando Giulio ha alzato alcuni cartelli tra il pubblico, uno dei quali recitava “Lo sto per fare…“. La scena ha ovviamente attirato l’attenzione di Marco, che si è fermato a leggere, chiedendo dove volesse arrivare con quel messaggio.

Marco Mengoni testimone di un matrimonio: cos’è successo al suo concerto a San Siro

Poco dopo, Giulio ha sollevato un altro cartello che recitava: “Mario, mi vuoi sposare?”, scatenando un’ondata di emozione tra il pubblico, nel suo compagno e nello stesso Marco Mengoni, che ha iniziato a saltellare sul palco visibilmente felice per i suoi amici. Da lì, Giulio si è anche inginocchiato davanti a Mario tra applausi, lacrime e sorrisi, chiedendogli ufficialmente di sposarlo. Al che, Mengoni ha esclamato: “Sarò testimone di un matrimonio!”, facendo ridere tutti i presenti. “Questo è un pazzo, fuori di testa! Auguri!“, ha poi aggiunto. Insomma, una scena speciale, che ha reso il concerto di Marco Mengoni a San Siro ancora più indimenticabile.