Marco Mengoni si sta dando da fare sui social, ma forse l’impresa si è rivelata più ardua del previsto. Dopo essere stato assente su Instagram per diverso tempo, ad inizio mese ha rivelato ai fan di essere in realtà in piena difficoltà virtuale. “La mia non è assenza dai social“, scrive, “è che ci sto mettendo una quarantena intera per registrare le prossime Stories”. Il video ci mostra un Mengoni del tutto diverso rispetto all’artista a cui siamo abituati, grazie ad una summa di spezzoni pieni di errori e che ha dovuto replicare più e più volte. Lo vediamo infatti con abiti sempre diversi, ora con la felpa, ora con la camicia. “Non tutti sanno che l’8 dicembre del 1441 a Tallinn hanno acceso il primo albero di Natale”: questa la semplice frase che Mengoni avrebbe dovuto dire in una Storia e che lo ha spinto invece a fare i conti con diversi scivoloni linguistici. Il risultato però è assicurato: i fan sono stati più che felici di rivederlo, soprattutto in queste vesti così simpatiche. Clicca qui per guardare il video di Marco Mengoni. Da quel momento in poi però il cantante è ritornato nell’ombra e non ha condiviso post o Stories. Sarà ancora alle prese con la storiella sull’albero di Natale?

Marco Mengoni, “Stiamo imparando il valore del rispetto”

Marco Mengoni rimane ottimista: la chiusura forzata del #tuttiacasa si sta allontanando sempre di più dai ricordi. Non è stato semplice però e ne ha parlato in un post di fine aprile, dove ha svelato di voler rimanere positivo nonostante tanti eventi. “Questo periodo di quarantena ci sta togliendo tanto, ma voglio pensare che una volta finito ci restituirà anche qualcosa“, scrive, “stiamo imparando il valore del rispetto. Stare a casa significa rispettare chi si occupa di noi, chi è fragile, chi può ammalarsi più facilmente di noi. Quando tutto questo finirà, mi auguro che avremo lo stesso rispetto per questa Terra che ci ospita, perchè si occupa di noi, perchè è fragile e va ascoltata“. Clicca qui per leggere il post di Marco Mengoni. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Marco Mengoni sarà uno degli ospiti che vedremo nella replica di Gigi, questo sono io, in onda nella prima serata di Rai 1. In passato l’artista ha duettato con Gigi D’Alessio sulle note dei brani Almeno tu nell’universo, per un emozionante omaggio a Mia martini, e Credimi ancora.

Video, “Una quarantena interna”

Foto, riflessioni sulla quarantena





