Marco Mengoni/ Un fidanzato nel mondo dello spettacolo? No ma.. (Rtl Power Hits 2021)

Oramai è tutto pronto per l’appuntamento con Rtl Power Hits 2021, lo show di fine estate dell’emittente radiofonica che, in diretta questa sera nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona (ore 20.30) premierà il tormentone stagionale e i brani che hanno maggiormente spopolato nell’heavy rotation. E uno dei protagonisti dell’attesa serata scaligera sarà Marco Mengoni, uno dei nomi più in vista di una line-up di artisti di tutto rispetto e che assomiglia più a una sorta di cast di ‘all star’.

D’altronde, il 32enne cantautore originario di Ronciglione è stato uno dei protagonisti assoluti dell’estate e a testimoniarlo è proprio la classifica di Rtl dedicata alle Power Hits 2021: infatti fino ai primi di agosto la chart (dopo sei settimane) vedeva il primo posto occupato dal buon Mengoni col brano “Ma stasera” che è riuscita a restare al numero uno per cinque settimane consecutive, mettendosi dietro mostri sacri del calibro del trio formato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con “Mille”, oltre a Ed Sheeran con “Bad habits” e tanti altri nomi di spicco. Va ricordato inoltre che il singolo “Ma stasera” era stato pubblicato già un po’ di tempo fa, a metà giugno, e che invece nella classifica assoluta dei singoli in Italia aveva avuto come suo ‘prime’ al massimo la 19esima posizione.

MARCO MENGONI, CONTINUA IL GOSSIP: HA UN FIDANZATO?

Ma, a proposito proprio di Marco Mengoni che sarà uno degli artisti da tenere sott’occhio per lo show dal vivo organizzato da Rtl, negli ultimi tempi sono tornate a farsi insistenti le voci che vorrebbero il 32enne poliedrico cantautore fidanzato con un possibile volto noto del mondo dello spettacolo. Sarà vero? Quello che fino ad ora sappiamo di certo è che non si tratta di Mahmood, come qualche sito di pettegolezzi aveva suggerito: secondo altri invece bisognerebbe guardare lontano dai riflettori e cercare il suo possibile nuovo compagno lontano dalle luci dello showbiz italiano. Come si ricorda, un paio di mesi fa il diretto interessato era stato ‘paparazzato’ assieme a un ragazzo moro di cui però non si sapeva nulla.

Una conferma dei rumors? Nì: perché è anche vero che lo stesso Mengoni si è sempre mantenuto abbottonato sulla propria vita sentimentale e, nel caso dovesse avere una relazione in corso, non sarebbe certo il tipo da sbandierarla ai quattro venti. L’impressione è che il 32enne sia ancora single oppure abbia un compagno e sia fino ad ora riuscito a nasconderlo bene agli occhi indiscreti della stampa rosa come anche dei suoi fan. D’altronde lo stesso Mengoni aveva avuto modo di dire che “la mia vita privata sui social non mi va di mettercela” spiegando che non sarà mai sua abitudine mettere sotto i suddetti riflettori coloro che “non c’entrano con la mia fama”. Amen.



