Marco Mengoni, video “Ma Stasera”/ Nuova canzone in stile anni ’80 è già tormentone

E’ uscito venerdì 18 giugno “Ma Stasera“, il nuovo singolo di Marco Mengoni prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine). Una canzone che porta l’ascoltatore immediatamente negli anni Ottanta con le sue sonorità disco-funk ed elettroniche che hanno segnato la storia del genere dance, comunque rielaborate e riportate alla modernità dei giorni nostri. Il cantante di Ronciglione non pubblicava un pezzo estivo da “Io ti aspetto”, uscito a maggio del 2015 e contenuto nell’album “Parole in circolo”, con il quale è stato protagonista di quella stagione, piazzandosi nelle posizioni più alte delle classifiche dei singoli e stazionando tra i brani più trasmessi dalle radio.

“Ma Stasera” si presta a raggiungere gli stessi risultati (se non maggiori): ad accompagnare il suo ritmo ballabile c’è un testo scritto da Marco insieme a Davide Petrella, nel quale raccontano di un rapporto umano complicato e ricco di contraddizioni. E’ anche un invito a vivere il momento e a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, perfetto dunque come colonna sonora di un’estate di ripresa dopo un anno e mezzo di restrizioni.

“Ma Stasera” anticipa il tour negli stadi di Marco Mengoni

Non un semplice tormentone estivo: Marco Mengoni (insieme a Francesco Katoo Catitti, Federica Abbate e Davide Petrella che hanno lavorato sulla musica) ha dato vita ad un pezzo funk in cui si intuisce l’incontro tra digitale e analogico, l’unione di drum machine, basso synth e batteria elettronica con archi, piano e chitarre suonate. Nonostante “Ma Stasera” sia uscita da un giorno, siamo sicuri che ci farà ballare per tutta l’estate e non solo. L’arrivo del nuovo singolo, infatti, anticipa il live del cantante negli stadi: il 19 giugno 2022 sarà allo stadio San Siro di Milano, mentre il 22 giugno 2022 si esibirà all’Olimpico di Roma.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Marco, che sui suoi social ha fatto una grande sorpresa ai fan, scrivendo: “Ma stasera tiene il tempo, questa strada parte da qui. In piedi sui pedali, San Siro, Olimpico… arrivo!”. In attesa di scoprire altre novità e un eventuale prossimo progetto discografico, i biglietti per i due concerti sono già in vendita e lunedì 21 giugno sarà pubblicato il videoclip ufficiale di “Ma Stasera”, girato in Sardegna.





