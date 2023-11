Marco Merati Foscarini, chi è il marito di Anna Kanakis morta a 61 anni/ Matrimonio nel 2004: niente figli…

Marco Merati Foscarini, chi è il marito di Anna Kanakis

Marco Merati Foscarini è il marito di Anna Kanakis, l’indimenticata miss morta a 61 anni e di cui non è stata svelata la causa della prematura scomparsa. Ad annunciare la morte dell’attrice, avvenuta ieri e di cui è stata data notizia oggi è stato proprio Marco Merati Foscarini, ma chi era il marito della Kanakis? Marco Merati Foscarini è veneziano ed discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia. Della sua vita professionale non si sa molto. Pare, tuttavia, che abbia lavorato nel settore economico e che abbia sessant’anni, più o meno la stessa età dell’attrice.

La famiglia del marito di Anna Kanakis, i Foscarini, appartenevano ai patrizi di Venezia. Pare che i Foscarini fossero originari di Altino o di Padova e che si siano, poi, stabiliti a Venezia.

L’amore tra Marco Merati Foscarini e Anna Kanakis

Molto schiva e riservata, Anna Kanakis non ha mai amato parlare della sua vita privata. Non si hanno, così, molte notizie nè su chi sia il marito Marco Merati Foscarini nè su come sia nato il loro amore. L’unica notizia certa è che i due sono diventati ufficialmente marito e moglie nel 2004. Per la Kanakis, quello con Marco Merati Foscarini è stato il primo matrimonio.

L’attrice, infatti, aveva pronunciato il primo, fatidico sì nel 1981 sposando il musicista Claudio Simonetti, da cui divorziò pochi anni dopo. La Kanakis non ha avuto figli.











