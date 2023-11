Marco Micheletti, chi è il nuovo fidanzato di Geppi Cucciari/ Ritrova l’amore dopo la burrascosa separazione

Geppi Cucciari ha un nuovo fidanzato: lui è Marco Micheletti

Nuovo fidanzato per Geppi Cucciari. La conduttrice di Splendida Cornice nonostante sia nota per la sua estrema riservatezza non è riuscita a sfuggire ai paparazzi di Oggi che l’hanno immortalata accanto ad un uomo misterioso. La conduttrice, infatti, è a Roma in quanto madrina della Festa del Cinema di Roma ed è stata paparazzata accanto al suo nuovo amore mentre passeggiava tra le vie della citta eterna. Il settimanale Oggi si, oltre ha pubblicare vari scatti della coppia, tra cui quello visibile in apertura dell’articolo, si è sbilanciato rivelando qualcosa in più sul nuovo fidanzato di Geppy Cucciari.

Si chiama Marco Micheletti il nuovo fidanzato di Geppi Cucciari ed è un noto imprenditore attivo nella ristorazione all’estero e nel campo del turismo all’estero. Sull’uomo non si conoscono al momento ulteriori dettagli ma a giudicare dalle foto pubblicate da Oggi è inequivocabile che ha catturato il cuore della conduttrice di Splendida Cornice. I due infatti sono stati beccati passeggiare mano nella mano per le vie di Roma per poi andare a cena al termine della quale si sono scambiati tenere effusioni.

Geppi Cucciari: nuovo amore dopo la turbolenta separazione con Luca Bonaccorsi

Geppi Cucciari ha un nuovo fidanzato, Marco Michelletti. Il nuovo amore arriva dopo la complessa separazione della conduttrice con il giornalista Luca Bonaccorsi. La conduttrice e Luca Bonaccorsi si sono sposati nel 2012 ma nel 2016 è arrivata la separazione. All’epoca i bene informati avevano annunciato che la separazione era stata dolorosa e per nulla consensuale. La conduttrice però non ha mai parlato apertamente dei motivi della fine del suo matrimonio limitandosi a dire in alcune interviste che ciò è avvenuto per incompatibilità caratteriale.

Per Geppi Cucciari, la separazione dal marito Luca Bonaccorsi non fu facile. Il giornalista, da parte sua aveva sempre accusato la conduttrice di averlo infangato rivelando voci false sul suo conto, arrivando persino a definirla spietata e satanica. Diverso invece è stato il comportamento di Geppi Cucciari, che non ha mai dichiarato nulla sul marito, preferendo sempre preservare il suo privato e parlare solo del suo lavoro. Adesso, però, la conduttrice sembra aver messo una pietra sopra a tutto questo ed è pronta ad un nuovo capitolo della sua vita con il nuovo fidanzato Marco Micheletti.











