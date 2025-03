Marco Micheletti è il compagno di Geppi Cucciari, la popolare conduttrice di Splendida Cornice. Un grande amore quello nato tra la comico e l’imprenditore sardo attivo nel settore del turismo e della ristorazione oramai legati da tantissimi anni. Per la Cucciari è stato l’inizio di un percorso di vita in due dopo la fine del matrimonio con l’ex marito da cui ha divorziato nel 2016. Proprio la Cucciari, intervistata da Vanity Fair, ha aperto il suo cuore raccontando i momenti di difficoltà e dolore vissuti dopo la separazione dal marito. Non è stato facile per la conduttrice che molto spesso è stata definita dagli uomini “intelligente”, un aggettivo pronunciato sempre con stupore. Eppure questa intelligenza la Cucciari non l’ha mai utilizzata nella scelta del partner, anche se oggi ha trovato la sua metà dopo tante difficoltà.

“Dopo tanti anni di solitudine e di qualche virgola sbagliata, adesso ho ritrovato la tranquillità di chi non ha paura di cosa accade il giorno dopo” – ha detto parlando della relazione con Marco Micheletti.

Marco Micheletti e Geppi Cucciari: “ci siamo innamorati in Sardegna”

La scintilla tra Marco Micheletti e Geppi Cucciari è scattata in Sardegna, l’isola natale della conduttrice. “Ci siamo innamorati al mare in Sardegna” – ha precisato la Cucciari che è legatissima alla sua terra. A chi le ha chiesto cosa è l’amore, la conduttrice ha replicato “Il lusso dell’amore? Non è solo stare insieme, ma farlo negli anni”. Una donna felice e realizzata anche se in amore si descrive come “arcaica ma contemporanea”.

Marco Micheletti è l’uomo che cercava da tempo, un uomo solido, nato in un posto di mare e grandissimo appassionato di bricolage. “Gli piace aggiustare le cose e l’ha fatto anche col mio cuore” – ha detto Geppy che non esclude in futuro la possibilità di un secondo matrimonio ha detto: “mi avvalgo della facoltà di aspettare”.