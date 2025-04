Marco Micheletti è il compagno di Geppi Cucciari. Gestore di uno stabilimento balneare in Sardegna, lavora da sempre nel settore del turismo e della ristorazione. E sono state proprio le bellezze paesaggistiche della Sardegna a fare da location al loro amore, come raccontato da Geppi Cucciari in una bella intervista a Vanity Fair. L’attrice e conduttrice ha incontrato Marco Micheletti dopo aver sofferto molto in passato, per via di una relazione precedente finita male e conclusasi con il divorzio.

“Mi dicono che io sia intelligente ma nella scelta degli uomini nella mia vita l’ho sfoggiata meno questa intelligenza”, racconta Geppi Cucciari, riferendosi ovviamente alle sue esperienze negative del passato. Con Marco Micheletti, le cose sono cambiate in meglio, oggi infatti Geppi avverte la sensazione di vivere un amore maturo, un amore vero.

“Con Marco ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare in Sardegna, e lì cerchiamo di stare più a lungo possibile”, spiega ancora Geppi Cucciari. Con ironia, l’attrice e conduttrice esalta le doti del suo compagno, che descrive come un uomo tuttofare, a cui piace aggiustare cose. “lo ha fatto anche con il mio cuore”, racconta serena la showgirl. Come fidanzata si promuove a pieni voti, con una descrizione che racchiude tutta la sua simpatia e la sua brillantezza.

“Sono un misto di tradizione e innovazione, arcaica ma contemporanea, ondivaga ma presente, petulante ma con brio, felice di avere un uomo solido”. Oggi, Marco Michelletti e Geppi Cucciari fanno coppia fissa da un pezzo. Il loro amore procede a gonfie vele e chissà che un domani non decidano di compiere il grande passo del matrimonio.

