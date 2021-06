Marco Migliorini, fidanzato con Chadia Rodriguez?/ La dedica su Tik Tok, ma…

Marco Migliorini è il fidanzato di Chadia Rodriguez?

Il bel calciatore italiano del Novara Marco Migliorini, di ruolo difensore, ha fatto breccia da diverso tempo nel cuore della bellissima rapper Chadia Rodriguez originaria di Almeria, Spagna, che ha origini anche marocchine. Dopo una serie di tira e molla, la rapper è uscita allo scoperto proprio sui social confermando la sua storia d’amore con il difensore del Novara.

La Furia dei Titani/ Streaming del film su Italia 1 tra mito e dubbi (oggi 21 giugno)

Su Tik Tok dove è seguitissima, Chadia pochi mesi fa in occasione della Festa di San Valentino ha risposto alla domanda di una fan dicendo: “se ho programmato qualcosa? Beh, sì. Con il mio fidanzato. Il programma sarà questo: a pranzo fuori, la ser invece a farsi cucinare qualcosa dal tuo uomo. Sarebbe comunque romantico, no? Oggi è un giorno speciale e ci sta cucinaeee e dedicare un po’ di amore anche a quello”. Non è dato sapere quale sia stato il programma organizzato tra i due, ma una cosa è certa: la rapper è felicemente innamorata del calciatore!

Claudio D'Alessio accusato dalla colf "Stato di semi schiavitù"/ "Picchiata e..."

Chadia Rodriguez genitori: “Sono dell’idea che la famiglia non è quella che hai, ma quella che scegli”

Chadia Rodriguez e Marco Migliorini sono una coppia, ma tendono a vivere la propria relazione lontano dal mondo dei social e del gossip. Una scelta condivisibile quella dei due visto anche il clamore legato alle loro professioni. Lui è un calciatore nella squadra del Novara, mentre lei è una delle nuove leve del rapper italiano tutto al femminile. Intervistata da Fanpage.it, la rapper ha raccontato come è nata la sua passione per il canto: ” ho iniziato a cantare con il deodorante davanti allo specchio. Poi un giorno ho fatto sentire dei vocali a un mio amico che non si era per niente fatto i cavoli suoi, se li è mandati di nascosto e li ha fatti ascoltare a Big Fish.

Roberto Burioni vs Enrico Montesano/ "A ottobre finirà in ospedale con Gianni Rivera"

Il giorno dopo mi sono svegliata con Jack la Furia e Big Fish che mi stavano cercando su Instagram. Io impanicata mi sono chiesta: “Chissà cosa avrò combinato da ubriaca””. Diverse le collaborazioni importanti come quella con J-Ax su cui ha detto: “grande artista, sono molto felice di aver lavorato con lui”. Infine sull’argomento vita privata non ha detto molto, anzi a chi le continua a domandare se è fidanzata o meno glissa sempre la domanda. Discrezione oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA