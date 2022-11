Marco Mingardi ripescato a Tu si que vales 2022/ Fuori gli acrobati Dima e Roman

Anche Marco Mingardi nella finale di Tu si que vales 2022. Il cantante e imitatore di Nettuno è stato ripescato per l’ultima puntata, quella in cui i concorrenti si sfidano per il titolo di vincitore. Quando all’inizio della puntata è apparso nella clip sui finalisti, molti telespettatori si sono interrogati sui social sulle ragioni della sua presenza. Quando poi è arrivato il suo momento, si è capito che è stato ripescato. In realtà, non è stato spiegato il motivo.

Infatti, nella penultima puntata, nonostante un’ottima performance, Marco Mingardi aveva perso il confronto con Trygve Wakenshaw, che è tra i concorrenti in gara per la vittoria. Il suo talento ha permesso il ripescaggio, quindi è tornato sul palco per esibirsi e lo ha fatto conquistando anche i giudici, che nelle precedenti puntate non avevano nascosto le loro perplessità riguardo la sua personalità.

Perché Marco Mingardi ripescato e assenti Dima e Roman?

Ma se Marco Mingardi è stato ripescato, chi è venuto meno? Non compaiono più tra i finalisti Dima e Roman, padre e figlio acrobati. Il duo era atteso in trasmissione con nuove spettacolari prove di forza, invece non compaiono tra i concorrenti, ma non è chiaro il motivo della defezione. Curiosità a parte, sui social non hanno messo in discussione la decisione, anche perché, alla luce della performance di stasera, Marco Mingardi è sembrato proprio all’altezza del palco di Tu si que vales. Resta da capire se riuscirà a passare alla finalissima. Di sicuro si è giocato tutte le carte a disposizione…

