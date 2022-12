Marco Mingardi, vincitore Tu si que vales 2022 tra le polemiche/ “Maria De Filippi? Devo ringraziarla”

Chi è Marco Mingardi, vincitore di Tu si que vales 2022

Marco Mingardi è il vincitore di Tu si que Vales 2022. Il cantante dopo la vittoria nel talent show di successo del sabato sera di Canale 5 ha tantissimi progetti per il futuro. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il concorrente ha parlato quasi di miracolo circa la sua vittoria: “qualcuno mi ha dato un aiuto da lassù. Penso a tutte le persone che non ci sono più, come mio papà Alessandro che ho perso a causa di un incidente quando avevo 9 anni e che mi ha lasciato un vuoto enorme. Ma sento sempre la sua presenza accanto a me”.

Non solo, il vincitore si e’ anche soffermato a parlare del rapporto con Maria De Filippi: “mi sono riguardato tante volte. Aveva ragione lei. Non ero io, ero troppo carico. Prima di esibirsi ho atteso a lungo e la tensione era altissima, quindi quando è stato il mio turno volevo spaccare tutto. Però ho esagerato. E sono stato antipatico anche a me stesso. Non sono così, chiedo scusa a tutti”. Poi proprio alla De Filippi ha detto: “Non ho ancora avuto modo di ringraziarla e abbracciarla”.

Marco Mingardi: “le critiche dei giudici mi hanno aiutato a Tu si que vales”

Il debutto di Marco Mingardi a Tu si que vales 2022 è stato criticato dai giudici, quelle critiche sono state fondamentali per il concorrente e per la sua vittoria finale. “Le critiche dei giudici mi hanno aiutato. Voglio continuare a migliorare e a imparare” – ha dichiarato il vincitore che ha aggiunto – “ora sta accadendo quello che ho sempre sognato: la gente capisce quello che voglio comunicare quando canto”.

Riguardo al montepremi vinto ha rivelato che lo utilizzerà per alcuni progetti di vita, ma anche per la famiglia a cominciare dalla mamma. “Per prima cosa voglio portare mia mamma in crociera: era il sogno suo e del suo secondo marito, che mi ha fatto da padre ed è scomparso tre anni fa. In più devo pensare ai miei figli e a farli stare bene” – ha detto il vincitore che ha concluso dicendo -“vorrei anche aiutare dei bambini disabili qui nella mia zona che hanno bisogno di un macchinario particolare. E poi voglio comprare l’automobile che aveva mio papà, una Citroën DS degli anni ’70. Investirò anche nel mio lavoro e andrò a mangiare una pizza con parenti e amici, ovviamente nel ristorante di Bruno e della sua compagna Mariagrazia”.

