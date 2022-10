Marco Missiroli, chi è/ Lo scrittore di Rimini che giocava a poker

Marco Missiroli, lo scrittore di “Fedeltà”

Marco Missiroli sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Classe 1981, lo scrittore è nato a Rimini: “Nutro un amore folle per Rimini. Non c’è niente da fare: man mano che te ne vai dalla provincia, crescono l’attrazione e l’affetto nei suoi confronti”, ha detto in una recente intervista a Il Libraio. Nel 2005 esce il suo romanzo d’esordio “Senza coda”, ma è con “Atti osceni in luogo privato”, del 2015, che si fa conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Nel 2019 pubblica il romanzo “Fedeltà”, che vince il Premio Strega Giovani 2019 e da cui viene realizzata una serie tv targata Netflix. Marco Missiroli è sposato con Maddalena Cazzaniga, con cui ha avuto una figlia: “La paternità è stato il colpo più duro della mia vita. Un figlio ti porta a dover espandere il cuore secondo gradi di fatica che non conoscevo. È stata la mia partita di poker più importante”, ha detto al Corriere della Sera

Anna Kanakis, il marito Marco Merati Foscarini e l'ex marito Claudio Simonetti/ "Ero una zitella armata..."

Marco Missiroli e il gioco d’azzardo

Per anni Marco Missiroli ha giocato a poker: “C’è stato un periodo in cui ho giocato e in cui le carte rappresentavano un mondo di libertà e di liberazione. È stata una parentesi della mia vita meravigliosa, e pericolosa”, ha confessato a Il Libraio. Missiroli ha poi lasciato il gioco ed è diventato scrittore: “L’azzardo l’ho portato dal tavolo da gioco dentro i miei libri. Ogni libro è una mano diversa di poker. Rischio, cambio. Bisogna far passare della vita fra un libro e l’altro, perché lì capisci l’avventura di cui sei capace”, ha spiegato al Corriere della Sera. Nel suo ultimo romanzo “Avere tutto”, il protagonista Sandro è un giocatore di poker, con un debole per la mossa del coniglio: “Per i giocatori è il grande bluff mentre nel mio lavoro di scrittura è stato mantenere l’equilibro, lo stile, quando avevo solo voglia di urlare”.

LEGGI ANCHE:

Los Locos/ Chi sono Roberto Boribello e Paolo Franchetto. Come è nato il nomeGianni Mazza, single dopo due matrimoni/ Dopo Anna Melato a Paola Lucidi, la svolta é...

© RIPRODUZIONE RISERVATA