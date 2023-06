Marco Moraci, Katia, Riccardo e Tancredi: chi sono il marito e figli di Veronica Maya/ “Ho detto sì 3 volte”

Veronica Maya presenta la sua famiglia in tv

Veronica Maya, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 19 giugno, presenta la famiglia al pubblico di Raiuno raccontandosi ai microfoni di Serena Bortone insieme al marito Marco Moraci, ai figli Riccardo, Tancredi e Katia. Il racconto parte dal primo incontro tra Veronica e Maya. “Ci siamo conosciuti a Capri. 2 maggio 2010 con un’amica che mi invitò a passare questo weekend a Capri. Vado in taverna, in un luogo simbolo dell’isola, e mentre io ballavo e cantavo ho incontrato Marco Moraci, bellissimo e splendente. Io avevo detto alla mia amica, mai con uno così e invece eccomi qui con tre figli”, racconta Veronica Maya.

“Io ero a Capri per un congresso medico e mi chiamò un amico che mi disse che usciva con due amiche. Quella che era destinato al mio amico era Veronica e, invece, dopo una serata trascorsa insieme non ci siamo mai più lasciati perché lei, poi, mi ha seguita a Londra”, è la versione di Marco Moraci. “Mi ha colpito tanto per la sua esuberanza, la sua voglia di vivere. Mi ha colpito subito per il suo modo di fare dolce”, dice ancora. “Mi fa piacere che vadano d’accordo“, aggiunge il primogenito Riccardo che guarda con occhi innamorati i genitori.

Veronica Maya e Marco Moraci: i dettagli di un grande amore

Dopo aver vissuto tra una città e un’altra, arriva il momento di fissare la città base della famiglia. “Quando è nato Riccardo, io facevo la spola tra Londra e Roma dove lavoravo. Quando sono rimasta incinta di Tancredi gli ho chiesto di scegliere una città in cui vivere e ci siamo trasferiti a Napoli”, racconta Veronica. “Come mai Napoli?”, chiede Serena Bortone. “Io sono siciliano ma sono cresciuto a Napoli dove vivono i miei genitori. Dopo aver vissuto 12 anni a Londra e avendo vissuto anche a Roma, città a cui non ci legava niente, abbiamo scelto Napoli“, spiega Marco Moraci. La Maya, poi, ricorda l’infanzia dei genitori che le hanno regalato un’infanzia non convenzionale perchè non erano sposati. “Per compensare si è sposata tre volte con me”, commenta Marco Moraci.

“Ci siamo sposati la prima volta ai Caraibi, poi il rito civile e, infine, a Sorrento”, ricorda la coppia. Poi tornano sui primi momenti vissuti insieme. “Io vivevo a Londra e non vedevo nè la televisione inglese nè quella italiana e quindi non sapevo chi fosse. Ho capito che era famosa dopo aver chiacchierato qualche ora. La stessa notte, sono tornato al mio albergo, ho chiesto il conto, sono andato nell’albergo in cui stava lei e ho chiesto la camera vicina alla sua”, svela Marco. “In quella stanza, in realtà, non è mai entrato e quando sono andata a Londra a trovarlo mi ha fatto venire a prendere da un autista, in albergo si è fatto trovare in smoking, con delle rose bianche e lo stesso champagne che avevamo bevuto la prima sera. Doveva restare dieci giorni e, invece, sono rimasta un mese”, svela la Maya.











