Veronica Maya e il marito Marco Moraci a La Volta Buona per replicare ad offese e accuse ricevute sui social: c’entra la chirurgia.

Veronica Maya ha vissuto un periodo non facile lo scorso anno quando, dopo una partecipazione televisiva, finì nel vortice delle critiche social – ingiustamente – per i presunti ritocchini di troppo al viso. La showgirl spiegò di aver fatto giusto un paio di punturine, nulla di eccessivo, eppure il body shaming subito raggiunse dei picchi beceri. Le spalle larghe le hanno permesso di far fronte a quegli attacchi gratuiti che, incredibilmente, sfociarono anche verso suo marito Marco Moraci che di professione è proprio un noto chirurgo plastico.

Oggi, ospiti entrambi a La Volta Buona, sono tornati a parlare di quei momenti e spicca in particolare la testimonianza di Marco Moraci: marito di Veronica Maya e, come anticipato, stimato chirurgo. “Mia moglie attaccata per colpa mia? E’ una responsabilità essere il marito di una donna di spettacolo, qualsiasi cosa fai sbagli; mi sono trovato nel calderone per non aver fatto nulla. Il suo viso non l’ho mai toccato, ho lavorato solo sul seno dopo un problema che ha avuto”.

Marco Moraci, il marito di Veronica Maya a La Volta Buona: “Per me è bellissima così…”

Marco Moraci, marito di Veronica Maya, ha dunque sottolineato quanto sia attento nei confronti della moglie sotto il punto di vista della chirurgia. Proprio al fine di preservarla ha praticamente sempre evitato di eseguire in prima persona dei ritocchi, anche perchè: “Per me è bellissima così, il suo viso non ne ha bisogno”. Il chirurgo ha anche aggiunto: “Sono sempre stato cauto nei suoi confronti”.

Sempre a La Volta Buona, Veronica Maya ha aggiunto come ancora oggi sia vittima di offese e critiche sui social a prescindere dai suoi presunti ricorsi alla chirurgia estetica. “Appena metto una foto in costume mi dicono che sono tutta rifatta”.

