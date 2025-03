Marco Moraci, marito di Veronica Maya e figli: chi è il chirurgo plastico?

Marco Moraci, marito di Veronica Maya, è un apprezzato e stimato chirurgo, specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dal 2005. Vanta un’esperienza quasi trentennale e ha alle spalle tantissimi interventi realizzati tra Italia, Regno Unito e Belgio. Dal 2018 è titolare della MM Clinic, da lui aperta in varie città italiane: opera infatti a Milano, Napoli, Roma e Lecce. Marco Moraci, oltre ad essere uno stimato medico, è anche il marito di Veronica Maya, conduttrice tv particolarmente apprezzata. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Capri ma inizialmente le cose non sono andate benissimo tra loro. A Veronica, infatti, stava particolarmente antipatico quel giovane medico, ma le cose sono cambiate molto presto e i due si sono sposati, anche più di una volta.

Veronica Maya e Marco Moraci si sono sposati per la prima volta ai Caraibi durante una vacanza e tornati in Italia si sono detti “sì” con rito civile. Nel 2019, poi, la terza cerimonia: la coppia si è sposata ancora una volta, questa volta in chiesa. Le terze nozze tra Veronica e Marco Moraci sono state quelle definitive e in grande: ha organizzato la festa addirittura Enzo Miccio, e davanti a loro, pronti a festeggiare il loro grande amore, c’erano tantissimi amici e parenti.

Marco Moraci, il marito di Veronica Maya: famiglia felice con tre figli

Veronica Maya e il marito Marco Moraci hanno tre figli. Il primogenito si chiama Riccardo Filippo ed è nato nel 2012. L’anno successivo è venuto al mondo Tancredi Francesco, nato nel 2013, mentre tre anni dopo la coppia ha avuto anche la tanto attesa femminucca, Katia Eleonora, nata nel 2016. Dopo la nascita dei suoi figli, Veronica Maya ha dedicato sempre più tempo alla famiglia e ai suoi bambini, per vederli crescere e passare quanto più tempo possibile con loro bambini. Mamma e moglie innamorata, Veronica si gode la sua famiglia.