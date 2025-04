Si chiama Marco Moraci, il marito di Veronica Maya, la conduttrice e showgirl tornata alla ribalta televisiva con la partecipazione a Ne vedremo delle belle, il talent show condotto da Carlo Conti su Canale 5. Un grande amore quello nato tra la conduttrice televisiva e il chirurgo plastico che sono anche diventati genitori di tre splendidi figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco, e Katia Eleonora, la piccola di casa. Un rapporto solido e forte come ha raccontato proprio la conduttrice dalle pagine del settimanale Nuovo Tv: “ci siamo sposati tre volte, prima ai Caraibi con una romantica cerimonia in spiaggia, poi in Comune e infine in Chiesa”.

La coppia è felicemente innamorata e da poco ha celebrato sei anni di matrimonio “religioso” come ha precisato la Maya, anche se in realtà i due stanno insieme da tantissimo tempo. “Stiamo insieme da 15, ma quando l’ho conosciuto a Capri, non mi stava nemmeno simpatico!” – ha rivelato la conduttrice che ha poi cambiato idea!

Veronica Maya: “mio marito Marco Moraci all’inizio non mi stava simpatico”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Marco Moraci e Veronica Maya; un amore longevo anche se i due sono caratterialmente molto diversi come ha confessato proprio la conduttrice “siamo due persone molto diverse, come il sole e la luna”. La Maya, infatti, è una donna molto dinamica e in continuo movimento, mentre il marito Marco Moraci è un uomo discreto, riservato e tranquillo.

Una cosa è certa: entrambi sono l’uno la forza dell’altro pronti a supportarsi sempre proprio come ha fatto Marco con la nuova avventura televisiva della moglie protagonista a Ne vedremo delle belle su Rai1. “Mio marito è entusiasta e fa il tifo per me” – ha detto la Maya che parlando dei suoi tre figli ha precisato – “non è semplice avere a che fare con un genitore che ha visibilità”. Infine la Maya parlando proprio della sua vita e dell’amore per il marito Marco Moraci ha precisato: “la vita ci ha dato tre figli meravigliosi”.

