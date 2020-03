Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi/ Orgoglio paterno: “Quando canta mi commuovo”

Ad Una Storia da Cantare, Marco Morandi omaggia il padre Gianni Morandi con un’interpretazione dei più grandi successi. Il figlio Marco si scatena sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, cantando il brano ‘Bella Signora’. Poco prima di salire sul palco Gianni Morandi aveva definito commuovente una precedente esibizione del figlio, ammettendo di essersi emozionato. D’altra parte Marco Morandi non è di certo nuovo al mondo della musica. Nel 1998 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Che ne so, prima di incidere l’album “Io nuoto a farfalla”. Ad inizio degli anni duemila, Marco è entrato a far parte della compagnia dell’Artistica del cast del musical Gianburrasca Il Musical, dove indossa i panni del protagonista Giannino Stoppani. La sua carriera prosegue con una nuova avventura nel mondo del Poker, con una collaborazione instaurata col canale tematico PokerItalia 24. Con il padre Gianni Morandi si esibisce nella suggestiva Arena di Verona l’8 ottobre 2013. In tanti speravano di poterli vedere nuovamente all’opera questa sera, ma va detto che la scaletta è molto ampia e i tanti altri ospiti non stanno di certo sfigurando. La puntata celebrativa di Gianni Morandi si sta rivelando una vera e propria festa della musica…

