Marco Morandi/ “Incidente di papà Gianni? È stata dura. Duetto con Tredici Pietro…”

Marco Morandi, figlio del celebre Gianni Morandi, è uno degli ospiti del nuovo appuntamento con Trends&Celebrities condotto da Francesco Fredella su RTL102.5 News. Il noto cantautore esordisce raccontando la sua grande passione per Rino Gaetano che omaggerà a Roma, il prossimo venerdì 4 giugno 2021 alle 20.45 dal vivo sul palcoscenico del QUIDv con “Serata per Rino”, insieme alla collega Claudia Campagnola.

“Mi sono innamorato di lui per l’originalità, il modo diverso di fare musica. – ha ammesso subito Morandi – Lui è stato una voce fuori dal coro, anche a livello musicale. Mi ha stupito il modo di scrivere canzoni, di essere diverso dagli altri.” Suo padre Gianni ha avuto modo di conoscerlo: “L’ha conosciuto ma non tantissimo. Mi ha raccontato qualche episodio ma quello che mi ha fatto scattare questa passione per Rino è un suo disco che mi ha regalato mio padre.” ha dunque specificato.

Citando Gianni Morandi, Marco ha raccontato come ha affrontato la notizia del grave incidente che lo ha visto protagonista qualche tempo fa e dal quale si sta ancora riprendendo: “Purtroppo è accaduto in un periodo in cui non ci potevamo muovere, quindi io non sono potuto andare a trovarlo. – ha ammesso il cantante, per poi aggiungere – È stata dura per tutti, anche perché sapevamo che la cosa era stata abbastanza grave. Poteva andare molto peggio, siamo contenti non sia stato così anche se la cosa è stata piuttosto grave, almeno per quanto riguarda la mano destra. Io ancora non l’ho visto, nei prossimi giorni andrò a trovarlo.” Intanto, le possibilità di rivederlo in Tv, magari insieme a suo padre, non sono tantissime come lui ha tenuto a precisare: “In Tv con mio padre? È accaduto nel 1999, non so se succederà di nuovo. Io ho la mia strada, i miei progetti teatrali che porto avanti, vedremo, se ci sarà un bel progetto…” – e ancora – “Con la televisione ho un rapporto non felicissimo. Un reality? Non ce la posso fare!”. Infine, su una possibile canzone col fratello (da parte di padre) Pietro (in arte Tredici Pietro), ha rivelato: “Non credo che lui voglia fare un feat con me sinceramente, io sono sempre aperto a nuove esperienze.”

