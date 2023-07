Marco Morandi, insulti sui social: “Sei più vecchio di tuo papà”/ Lui replica a tutti gli hater

Marco Morandi è finito nel mirino degli hater dopo aver pubblicato una foto in compagnia del suo notissimo padre Gianni. Sulla sua pagina Instagram, molto propolare e molto attiva, è una serie quasi infinita di commenti negativi sull’aspetto estetico dell’artista figlio dell’Eterno ragazzo, un insieme di volgarità che ovviamente nessuno oserebbe mai dire dal vivo, ma che grazie ai filtri sui social vengono pubblicati online, come delle vere e proprie pietre. «Marco mi dispiace dirtelo ma gli anni te li porti proprio male hai 49 anni ma sembra che ne hai 70», gli scrive un utente, e Marco Morandi replica: «Se ti fosse dispiaciuto davvero non me lo avresti detto sai? Per carineria».

I Pooh: "La nostra fratellanza mai in discussione"/ "Nuovo tour dedicato a Stefano D'Orazio"

Un altro aggiunge: «Sei sempre stato un po bruttino rispetto al tuo papà». E lui: «Sempre così simpatica?». Ma anche: «Uguale a Mariangela la figlia di Fantozzi», con un altro che aggiunge, sempre ironico «Non è vero Toti, non ci assomigli, non ti buttare giù, sei una bella donna!». Ma l’autrice del primo commento rincara la dose: «No parlavo proprio di te!», e il figlio di Gianni Morandi risponde: «Ah parlavi di me.. allora forse non sei così bella (dentro).. sai sull’aspetto esteriore mi hanno insegnato a tenermi i miei commenti per me, ma vedo che l’educazione non è uguale per tutti…».

Parole Chiara: fuori il nuovo singolo Vamos a Bailar con Tiziano Ferro e Gabry Ponte/ Le reazioni al rilascio

MARCO MORANDI, INSULTI VIA SOCIAL, C’E’ CHI CONSIGLIA DI LASCIARE PERDERE

Un utente dalla mente saggia invece scrive: «Nessuno che scriva un commento sulla voce. Sulle sue capacità. Sta cantando Ma chi se ne frega del suo aspetto? Tutte donne poi a commentare in questo modo . Ma siete impazzite? Tutte leonesse da tastiera. Se lo incontraste per strada manco avreste il coraggio di salutarlo. Resto allibita».

Un altro utente invece fa notare: «Se fossi @marcomorandi.official di sicuro non perderei tempo a rispondere a queste persone ignoranti e maleducate. Lui è un vero signore». Marco Morandi preferisce invece cercare il dialogo con tutti, mostrando apertura anche agli hater, ma forse sarebbe meglio davvero ignorarli.

Zayn Malik: "Perché ho lasciato gli One Direction? Ci eravamo stufati…"/ "C'erano problemi di amicizia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA