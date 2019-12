Marco Morandi/ “Mio padre Gianni non vuole che canti le sue canzoni” (Vieni da me)

Dopo la scottante confessione di Lorenzo Crespi, nel salotto di Vieni da me, arriva Marco Morandi, il figlio di Gianni Morandi e Laura Efrikian, che racconta la sua passione per Rino Gaetano. “Questa cosa di Rino Gaetano mi fa impazzire. Qual è la tua canzone preferita?, chiede la Balivo. “La mia preferita è la traccia numero uno del primo disco del 1974, anno della mia nascita. La canzone è Tu forse non essenzialmente tu. Il disco si chiamava ingresso libero. E’ una canzone molto bella, d’amore, particolare”, spiega Marco Morandi che poi intona live il brano. “Ma Gianni Morandi non è un po’ geloso di questo tuo amore per Rino Gaetano?”, chiede la Balivo. “No, anche perchè mio padre non vuole che canti le sue canzoni”, risponde Marco Morandi. “Di questo non mi importa, ma è come se mio figlio dicesse mamma mi piace quella conduttrice e cominciasse a parlare solo di quella conduttrice. Io vado fuori di testa eh“, aggiunge ancora la Balivo.

Marco Morandi papà: “sono felice”

Marco Morandi non è solo figlio, ma anche papà di tre figli maschi di cui i primi due gemelli. “Mia moglie un giorno mi ha chiamato e mi hadetto: ‘sei seduto? Sono due’. La prima persona che ho chiamato è stata mia madre”, spiega Marco Morandi che, dopo lo choc iniziale, ha accolto con gioia la notizia. Poi, è arrivato il terzo figlio ed oggi Marco è un papà felice e fortunato anche se, come tutti i genitori, non nasconde di avere le proprie preoccupazioni per i suoi bambini. Il figlio di Gianni Morandi, poi, riceve un videomessaggio della sorella Marianna che lo esorta ad andare a Bologna più spesso. Di fronte alle parole della sorella, Marco non nasconde l’emozione promettendole, poi, di andare più spesso a Bologna nel 2020. Infine, con la fine del 2019 ormai alle porte, Marco Morandi confessa che ivorrebbe buttare il tablet dei suoi figli.

