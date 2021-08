Marco Morandi “Papà Gianni sta guarendo piano piano”/ “Figlio di? Status particolare”

“Mi definisco uno che comunica bene attraverso la musica, attraverso le parole.” È questa l’unica definizione che Marco Morandi ama darsi. Lo conferma a Serena Autieri, nel corso della nuova puntata di Dedicato, durante la quale ricorda di essere in scena con uno spettacolo dal titolo ironico “Nel nome del padre. Storia di un figlio di…” Il chiaro riferimento è al suo ben noto padre Gianni Morandi e alla particolarità di essere figlio di una vera e propria celebrità. “Quello di essere un figlio di è uno status particolare, – ha spiegato Marco, aggiungendo che – in questo spettacolo racconto in maniera ironica le due facce della medaglia”. Proprio in merito a papà Gianni, Marco svela che la guarigione procede, seppur lenta: “Papà sta meglio, sta guarendo piano piano…”

Marco Morandi in scena: da Mia Marini a Rino Gaetano

Tanti gli impegni di Marco Morandi in questo periodo. Il cantante sta portando in scena due spettacoli, uno in cui viene omaggiata Mia Martini, l’altro in cui riporta in scena i brani di Rino Gaetano. In merito al primo, Morandi ha spiegato che “Cercavamo una donna che potesse interpretare i brani di Mia Martini ma pensavo al fatto che per una donna mettersi alla prova con una voce così fosse piuttosto difficile. Così mi sono detto, perché non farlo io stesso?” Ed è così che è nata l’idea di questo spettacolo insieme a Claudia Campagnola che sta regalando loro grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale. A Dedicato, Morandi regala anche qualche brano tratto proprio da questi spettacoli, facendo scatenare conduttrice e ospiti.

