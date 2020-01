Marco Morrone “Saluta Antonio”/ “I social? C’è sempre un inizio e una fine”

Si parla di influencer nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 e, tra gli ospiti in studio, Barbara D’urso presenta Marco Morrone che tutti ricordano come “Saluta Antonio“. Oggi Marco è maggiorenne e per lungo tempo si è allontanato dalle scene, soprattutto dopo aver subito vari episodi di bullismo. Lo ricorda anche il filmato mandato in onda dalla conduttrice in studio: “Dietro questo fenomeno c’è un ragazzino che giorno dopo giorno ha dovuto fare i conti con la celebrità e contestualmente combattere contro i pregiudizi delle persone nei suoi confronti”, si ricorda. Marco fa il suo ingresso in studio e svela che in effetti, negli ultimissimi anni, la sua vita è cambiata e le esperienza fatte sono state tante.

Marco Morrone, la vita dopo il successo con “Saluta Antonio”

A Pomeriggio 5 c’è però chi, come Karina Cascella, si dice un po’ contraria al successo che molti ragazzi giovanissimi hanno in modo così immediato. A Marco Morrone allora chiede: “Quello che mi preoccupa è la struttura. ora siamo in un’epoca social, ma tra 5 o 10 anni, quando questo non ci sarà più, voi state studiando per imparare a fare qualcosa di concreto?”. Il ragazzo replica: “Su ogni cosa c’è un inizio e una fine. Quando tutto questo finirà mi rimboccherò le maniche e farò altro”. La Cascella però gli ricorda che per fare altro bisogna prima studiare e darsi da fare, così lo youtuber svela “Lo sto già facendo. Ho lavorato in un pub, poi al ristorante… faccio l’aiuto cuoco”, chiude Morrone.

