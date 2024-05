Marco Narducci, chi è ex marito di Manuela Villa/ Una vita alla larga dalle luci dei riflettori, anche se…

Forse non tutti sanno che anche l’ex marito di Manuela Villa, Marco Narducci, ha lavorato nel mondo dello spettacolo, sebbene preferisca rimanere dietro le quinte: Marco si occupa principalmente della parte tecnica dei programmi televisivi, lontano dalle luci dei riflettori. Anche se il suo nome non è molto noto al grande pubblico, è diventato piuttosto popolare nel gossip grazie alla sua relazione amorosa con Manuela Villa, figlia del celebre cantante Claudio Villa: la coppia ha condiviso sei anni di vita insieme, durante i quali hanno vissuto mille emozioni affrontando alti e bassi, coronando la loro storia d’amore con la nascita del loro primo figlio, Jacopo.

Noemi Garofalo, chi è la madre di Manuela Villa/ La rottura con Claudio Villa dopo la nascita della figlia

Marco Narducci, l’ex marito di Manuela Villa: la crisi e la separazione dopo la nascita del figlio Jacopo

Manuela Villa ha cercato da subito di proteggere il matrimonio con l’ex Marito marco Narducci dal chiacchiericcio e dai pettegolezzi tipici dell’ambiente dello spettacolo: una esposizione mediatica che i due non sono comunque riusciti ad evitare ma che sicuramente non hanno cavalcato, infatti lo stesso marco ha sempre preferito la riservatezza e il profilo basso. I due si sono innamorati negli anni novanta e hanno realizzato il loro sogno d’amore con il matrimonio il 10 aprile 1999: sembravano una coppia destinata a durare per sempre, ma la nascita del loro figlio Jacopo ha portato a un cambiamento talmente forte e radicale delle dinamiche tra di loro che ha segnato l’inizio di problemi di coppia che non sono riusciti a superare: sono aumentate le incomprensioni, le tensioni e gli screzi che hanno poi portato ad una rottura definitiva. Manuela ha chiesto la separazione legale nel 2005, dopo che l’ex marito Marco Narducci aveva lasciato lei e il figlio pochi mesi dopo il parto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA