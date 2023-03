Marco Narducci, ex marito di Manuela Villa/ Lasciata col bimbo a pochi mesi dal…

MARCO NARDUCCI, CHI E’ L’EX MARITO DI MANUELA VILLA

Chi è Marco Narducci, ex marito di Manuela Villa? Questo pomeriggio, nella nuova puntata del sabato di “Verissimo” che ci accingiamo a guardare, sarà di scena nel salotto televisivo di Canale 5 anche la 57enne cantante e attrice capitolina: e, per quello che sarà l’esordio nel programma condotto da Silvia Toffanin della figlia di Noemi Garofolo e soprattutto dell’indimenticato Claudio Villa, e in attesa di scoprire cosa racconterà la diretta interessata alla padrona di casa, possiamo scoprire intanto qualcosa sulla sua vita privata e sentimentale, a partire dall’uomo che ha fatto coppia con lei per diversi anni.

Nino D’Angelo "vivo un nuovo debutto"/ "Da Napoli il regalo più grande: un murale"

Manuela Maria Garofalo Pica, nome completo di battesimo di Manuela Villa, è stata protagonista di una lunga ma anche tormentata relazione con Marco Narducci, l’uomo da cui ha anche avuto un figlio: conosciutisi negli Anni Novanta, la figlia del “reuccio” della canzone italiana e l’allora compagno convolarono a giuste nozze nell’aprile del 1999. Tuttavia il loro matrimonio non durerà molto e nonostante anche la decisione di avere un figlio: infatti nel marzo 2004 la Villa darà alla luce Jacopo, il loro primogenito, ma proprio dopo la nascita del bambino ecco che la loro relazione inizia a naufragare tanto che le incomprensioni tra i due portarono alla richiesta da parte della figlia di Claudio Villa della separazione legale già dal 2005. Ma quali sono stati i motivi che avrebbero portato a questa decisione e cosa sappiamo di Narducci?

Bruce Springsteen, concerto annullato in Ohio/ Il Boss è malato: ha il Covid?

MANUELA VILLA, “IN AMORE HO GIA’ DATO: OGGI COME OGGI NON SOPPORTEREI…”

Se della vita privata e professionale di Marco Narducci non si conosce molto (qualche sito di informazione riporta come l’uomo abbia lavorato nel dietro le quinte di alcuni programmi televisivi), molto più conosciamo invece sulla fine del suo matrimonio con Manuela Villa e delle parole che l’ex moglie gli ha ‘dedicato’ negli ultimi anni. Stando a quanto si apprende, infatti, pare che Narducci abbia abbandonato la moglie con il figlio in grembo a pochi mesi dal parto, circostanza che poi aveva portato la cantante a chiedere la separazione. Che questa sia stata la causa scatenante della loro crisi o se sia stata solo una delle conseguenze non è chiaro, anche se in più occasioni la Villa ha avuto modo di spendere parole amare: “In amore ho già dato, oggi come oggi non sopporterei più nulla, mentre in passato ho sopportato tutto… Ora voglio più bene a me e devono sopportarmi gli altri” aveva detto qualche tempo fa.

The Edge, U2: “Abbiamo riscritto i brani per migranti e guerra”/ “Mondo peggiorerà”

A dire la verità, Manuela Villa non ha mai parlato spesso di quella vicenda e anche dell’abbandono di lei e di Jacopo, il bimbo che aspettava, da parte dell’ex marito Marco Narducci: ad ogni modo, pur senza mai fare riferimenti, in passato aveva ammesso durante una ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’ da Serena Bortone di “aver avuto una relazione tossica… Ma ora sono molto più selettiva di prima, crescendo è anche normale però sento sempre la puzza quando una persona non è adatta a me”. Invece, a proposito di Jacopo, la Villa ha ammesso che “è stata una scelta mia cercare un figlio nel momento clou della mia carriera”, spiegando a Pierluigi Diaco durante una puntata di ‘Io e te’ che “volevo mio figlio in un momento in cui ero appagata lavorativamente e in cui cercavo qualcosa che mi potesse completare come persona”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA