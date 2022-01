Marco Narducci, ex marito Manuela Villa/ Il figlio Jacopo: “Mi ha completato”

Marco Narducci: ex marito di Manuela Villa

Marco Narducci è stato il marito di Manuela Maria Garofalo Pica, meglio conosciuta con il nome d’arte di Manuela Villa. Il loro matrimonio è durato sei anni. Si sono sposati il 19 aprile del 1999 e il 1° marzo del 2004 sono diventati genitori di Jacopo. Poco dopo la nascita del figlio si sono lasciati: nel 2005 la cantante ha chiesto la separazione legale dal marito, che lavora anche lui nel mondo dello spettacolo. Come riportato l’agenzia ANSA, gli avvocati della donna hanno accusato il consorte di “averla abbandonata con un bambino di pochi mesi”. Intervistata da mesepermese nel 2019, l’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Ho già dato in amore. Oggi come oggi non sopporterei più nulla. In passato ho sopportato tutto, ora voglio più bene a me. Devono sopportarmi gli altri”.

Jacopo, il figlio di Manuela Villa

Manuela Villa è molto legata al figlio Jacopo, nato dal matrimonio con Marco Narducci. Nel salotto di Pierluigi Diaco di “Io e te”, la cantante ha così parlato della sua maternità: “Io l’ho vissuta in una maniera bellissima nel senso che è stata una scelta mia cercare un figlio nel momento clou della mia carriera. Volevo mio figlio in un momento in cui ero appagata lavorativamente e in cui cercavo qualcosa che mi potesse completare come persona”. Nelle vesti di genitore, Manuela Villa ha creato di evitare di ripetere gli errori del padre Claudio: “Cosa mi è mancato nel rapporto con mio padre? Beh, è mancato il quotidiano, l’andare a mangiare insieme una pizza, avere delle discussioni su un qualsiasi argomento”, ha raccontato qualche anno fa ospite a Uno Weekend.

