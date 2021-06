Marco Narducci, ex marito Manuela Villa/ “Lasciata con un bambino di pochi mesi”

Marco Narducci è l’ex marito di Manuela Villa, figlia naturale del “reuccio” della canzone italiana Claudio. I due si sono sposati il 10 aprile 1999 e nel 2004 sono diventati genitori di Jacopo, nato il 1° marzo nella clinica Mater Dei di Roma. Nel 2005 la cantante ha chiesto la separazione legale dal marito Marco Narducci, che lavora anche lui nel mondo dello spettacolo. Come riportato l’agenzia ANSA, gli avvocati della donna hanno accusato il consorte di “averla abbandonata con un bambino di pochi mesi“. Intervistata da mesepermese nel 2019, l’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Ho già dato in amore. Oggi come oggi non sopporterei più nulla. In passato ho sopportato tutto, ora voglio più bene a me. Devono sopportarmi gli altri”.

Claudio Villa, padre di Manuela Villa/ Il dramma del rifiuto e la lunga battaglia per il riconoscimento

Marco Narducci, ex marito di Manuela Villa

Marco Narducci lavoro nel mondo dello spettacolo come direttore di produzione, ma di lui si sa molto poco. Anche il suo matrimonio con Manuela Villa è sempre stato tenuto il più possibile lontano dai riflettori. Si è parlato di lui in occasione della richiesta di separazione dell’ex moglie. Nemmeno la nascita del figlio Jacopo nel 2004 è riuscita a salvare il loro matrimonio, anzi sembra proprio che l’arrivo del bambino abbia segnato uno spartiacque profondo: Manuela, infatti, sarebbe stata lasciata dal marito con il bambino di pochi mesi. Manuela Villa non ha mai parlato molto della sua vita sentimentale, ma qualche tempo fa ha rivelato di aver al suo fianco un nuovo compagno: “Non è facile starmi accanto perché sono lunatica e quindi, nei momenti di luna, decido di essere libera. Lui è un uomo che non prevarica la donna, c’è massimo rispetto, non è mai pesante, non è mai volgare. È una persona raffinatissima”, ha confessato a “Vieni da me” di Caterina Balivo.

