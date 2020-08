Marco Narducci, ex marito Manuela Villa/ Lei: “ho già dato in amore”

Marco Narducci è l’ex marito di Manuela Villa, la figlia di Claudio Villa. La coppia è stata sposata per circa sei anni: prima il matrimonio celebrato il 10 aprile del 1999 e poi la separazione. Dopo sei anni d’amore però qualcosa è andato storto, visto Manuela Villa e Marco Narducci hanno deciso di prendere strade diverse. Neppure la nascita del piccolo Jacopo, nato il 1 marzo del 2004, è riuscita a far riappacificare la coppia visto che il loro matrimonio è giunto al capolinea. Stando ad alcune indiscrezioni a chiedere la separazione legale sarebbe stata la figlia di Claudio Villa che non avrebbe apprezzato il comportamento dell’ex marito che l’ha abbandonata con un bambino di pochi mesi. Non è dato sapere di più sui motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio, anche se dalla pagine di ANSA sono stati gli avvocati della donna a fornire maggiori dettagli sulla fine del matrimonio. I legali di Manuela Garofalo, questo il nome all’anagrafe della figlia naturale di Claudio Villa avrebbe accusato l’ex marito di “averla abbandonata con un bambino di pochi mesi”.

Manuela Villa dopo Marco Narducci: “In passato ho sopportato tutto”

Ma chi è Marco Narducci? Sono davvero pochissime le informazioni sull’ex marito di Manuela Garofalo, conosciuta dal grande pubblico come Manuela Villa. La cantante, infatti, figlia del Reuccio della canzone italiana, è stata sposata per circa sei anni con Marco da cui ha avuto anche un figlio di nome Jacopo. La coppia ha poi deciso di separarsi ed oggi la cantante non nasconde che per amore di un uomo non è più pronta a sopportare nulla. Intervistata da mesepermese (data data 13 febbraio 2019) la ex vincitrice de L’Isola dei Famosi ha dichiarato: “ho già dato in amore. Oggi come oggi non sopporterei più nulla. In passato ho sopportato tutto, ora voglio più bene a me. Devono sopportarmi gli altri”. Dichiarazioni chiarissime quelle della cantante che oggi avrebbe ritrovato il sorriso tra le braccia di un misterioso uomo di cui però non vuole rivelare nulla. Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, la cantante ha detto: “c’è da sempre, ma a corrente alternata. Non è facile starmi accanto perchè sono lunatica e quindi, nei momenti di luna, decido di essere libera. Lui è un uomo che non prevarica la donna, c’è massimo rispetto, non è mai pesante, non è mai volgare. E’ una persona raffinatissima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA