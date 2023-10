Marco Nasti spacca il naso a Matteo Ruggeri, pugno dopo una lite/ Caos in Under 21 (oggi, 13 ottobre 2023)

MARCO NASTI SPACCA IL NASO A MATTEO RUGGERI,

Marco Nasti spacca il naso a Matteo Ruggeri e viene escluso dalla Nazionale Under 21. Come se non bastasse il caos calcioscommesse, a peggiorare il momento del calcio italiano ci si mettono pure gli Azzurrini con questa lite in allenamento che ha obbligato Carmine Nunziata a cacciare dal ritiro l’attuale attaccante del Bari. A tornare alla base è stato anche l’esterno dell’Atalanta per questioni di cure mediche in seguito a questa presunta frattura del setto nasale. Un epilogo triste e violento quello raccontato dall’ANSA che come detto aggiunge negatività ad un movimento che dopo i casi Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski ne sta uscendo malissimo da questa pausa nazionali.

L’attaccante si è subito scusato sia in privato sia pubblicamente attraverso una storia su Instagram: “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita“. Tutto ciò non è naturalmente bastato e il CT dell’Under 21 ha immediatamente rispedito a casa il centravanti scuola Milan. La selezione Under 21 è impegnata in vista della 3ª giornata del Gruppo A della fase di qualificazione per l’Europeo di categoria che si svolgerà in Slovacchia. L’avversario sarà la Marco Nasti spacca il naso a Matteo Ruggeri, e l’incontro è in programma martedì 17 ottobre alle ore 17:45 presso lo Stadio “Druso” di Bolzano.

