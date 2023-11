Marco Nebiolo pestato in auto per non essere passato con il giallo/ Preso il responsabile: un 15enne

Svolta nel giallo riguardante il pestaggio a Marco Nebiolo, l’agente immobiliare 47enne, aggredito a Torino mentre si trovava nella propria auto assieme alla madre, lo scorso venerdì, 24 novembre. La sua colpa, come riferisce il Corriere della Sera, è stata quella di essersi fermato dinanzi al semaforo giallo, come da regolamento del codice della strada del resto: di risposta un ragazzino è sceso da un’altra auto e l’ha preso a pugni. Come specificato da RaiNews, a fare luce sul giallo alcune telecamere presenti in zona che avrebbero individuato l’autore di tale folle gesto, un 15enne già identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni.

Marco Nebiolo stava percorrendo corso Unità d’Italia in direzione verso il centro di Torino quando si è fermato nei pressi del museo dell’Automobile. Una Citroen Xsara guidata da una guardia giurata di 36 anni non ha frenato in tempo e l’ha quindi tamponato, e tale gesto non è stato gradito dai due passeggeri della stessa auto, fra cui appunto il 15enne (l’altro passeggero era la madre dello stesso), che è sceso e l’ha colpito con un violento pugno al volto. Marco Nebiolo ha sbattuto la testa per il durissimo colpo ricevuto dopo di che è svenuto, mentre i tre si sono allontanati in auto senza prestare soccorso.

MARCO NEBIOLO PESTATO IN AUTO PER NON ESSERE PASSATO CON IL GIALLO: “MI SPIACE PER CHI MI HA FATTO MALE…”

Nel giro di pochi minuti sono giunti gli uomini del soccorso che hanno trovato il 47enne agente immobiliare in condizioni gravi ma non in pericolo di vita: al momento si trova ricoverato in prognosi riservata presso il Cto di Torino.

«Mi spiace per chi mi ha fatto male, evidentemente sono persone meno fortunate di me», le parole dello stesso imprenditore a Torino Cronaca, mentre la moglie Manuela Maresco ha aggiunto: «Questa vicenda poteva finire molto peggio. Spero che queste persone rinsaviscano e si rendano conto di quello che hanno fatto». L’agente immobiliare ha riportato una frattura al cranio, due ematomi grandi, diversi focolai emorragici ed escoriazioni in diverse parti del corpo.

