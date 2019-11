Marco Nerozzi, chi è l’ex marito di Delia Duran/ “Uomo violento, mi ha aggredita”

Si chiama Marco Nerozzi l’ex marito di Delia Duran finito al centro dell’attenzione negli ultimi giorni dopo essere stato accusato dall’ex e dal suo attuale compagno, Alex Belli, di aggressione. L’uomo è stato accusato di aver scaraventato l’ex moglie a terra, provocandole una botta al coccige e una slogatura al polso. Il tutto sarebbe accaduto all’uscita dal Tribunale di Ravenna, al termine della prima udienza del loro divorzio. Stando però a quanto raccontato anche in passato dalla Duran, non si tratterebbe dell’unico episodio del genere. A Domenica Live, l’attrice raccontò di aver ricevuto anche in passato, durante il periodo in cui erano sposati, maltrattamenti dall’ex marito. A questo si andrebbe dunque ad aggiungere la nuova aggressione subita fuori al tribunale.

Marco Nerozzi, l’ex di Delia Duran e le varie accuse

Anche in occasioni precedenti, è stato quindi proprio il nuovo compagno di Delia Duran, Alex Belli, a svelare di presunte aggressioni ai danni della fidanzata. Queste, infatti, le sue dichiarazioni: “È successo qualche mese fa, quando Delia era tornata nella sua casa di proprietà, in cui continua a vivere il suo ex con la nuova compagna. Lei era andata a prendere le sue cose, i suoi vestiti — che peraltro vengono usati da quest’altra donna —, ma le è stato impedito ed è stata aggredita anche in quell’occasione.” L’uomo, per ora, non ha replicato, cosa che potrebbe però accadere da un momento all’altro. Di certo a non credere alla versione di Alex Belli e Delia Duran è l’ex di Belli, Mila Suarez, come lei stessa ha ammesso.

