Marco Nerozzi, ex marito Delia Duran/ Lei: “Mi sono fidata di lui, ma un giorno…”

Delia Duran ripercorre la tappe delle sue vita al Grande Fratello VIP e parla del suo ex marito Marco Nerozzi, pur senza nominarlo direttamente. “Era diventato un po’ violento ad un certo punto e da quel momento ho iniziato da zero grazie ad Alex Belli”, racconta la modella venezuelana. Alfonso Signorini chiede ulteriori chiarimenti sulla storia d’amore vissuta al fianco di un uomo che, evidentemente, non la meritava. “Mi ha derubato, mi sono fidata di lui per otto anni e gli ho dato tutto. Mi sono fidata ciecamente, avevo condiviso tutto con lui e quando lui ha iniziato a tradirmi e a farmi del male io me ne sono andata, così lui mi ha tolto tutti i miei beni”, spiega Delia Duran nel collegamento con il conduttore.

Marco Nerozzi e Delia Duran, una rottura turbolenta

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran, pare aver voltato pagina, ma sulla sua storia finita con Delia Duran si era così espresso in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo: “Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità. Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, ha superato un provino e recitato in tre fiction”. Fiction grazie a cui avrebbe poi conosciuto Alex Belli, suo attuale compagno nonostante gli alti e bassi.

