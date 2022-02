Marco Nerozzi, ex marito Delia Duran: “Noi coppia aperta”/ “Lasciato per Alex Belli”

Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, ha parlato della loro relazione in una intervista al settimanale Nuovo: “Eravamo una coppia aperta”, ha raccontato. Il rapporto di amore libero che la showgirl attualmente ha con Alex Belli, dunque, non sarebbe una novità. I due, tra l’altro, si sarebbero lasciati tre anni e mezzo fa proprio a causa dell’attore.

Nathalie Caldonazzo una rubamariti? Le accuse dall'ex di Andrea Ippoliti/ "Tu come Soleil Sorge"

“Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità”, ha ricordato l’imprenditore. E sulla separazione: “Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex Belli perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato”. Il divorzio, comunque, non è ancora ufficiale: sulla carta sono ancora marito e moglie poiché, come rivelato dall’uomo in passato, stanno ancora definendo gli ultimi accordi economici. È per questo che, ufficialmente, Delia Duran non è realmente ancora sposata con Alex Belli, bensì è stata fatta soltanto una promessa d’amore.

Barù, sogno erotico al Grande Fratello Vip/ "Ho sognato Soleil e…"

Marco Nerozzi, ex marito Delia Duran: “Noi coppia aperta”. Il parere sul Grande Fratello Vip

Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, nel corso dell’intervista al settimanale Nuovo, ha parlato anche dell’avventura della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore originario di Bologna è convinto che lei e Alex Belli abbiano organizzato il tutto soltanto per un motivo. “Si vede che erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil Sorge. Qualsiasi cosa abbiano pianificato, mi sembra che non sappia neanche lei cosa fare. Dichiarano pubblicamente di essere una coppia di scambisti, dov’è il problema della corna?”, ha sottolineato.

Soleil Sorge "Dopo GF Vip dono tutto in beneficenza"/ Web insorge "Cosa non si farebbe per un posto finale"

Dietro al triangolo amoroso nato sotto i riflettori, dunque, secondo l’uomo, non ci sarebbe nulla di vero. Il tutto sarebbe stato organizzato dalla coppia per fare parlare di sé, anche se adesso l’attuale finalista del reality show sarebbe piuttosto confusa per la piega che il tutto ha preso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA