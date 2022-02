Marco Nerozzi, ex marito Delia Duran: “Preoccupato per lei”/ “Umiliata da Alex Belli”

In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran, torna a parlare della situazione che sta vivendo la sua ex moglie. Delia, dopo aver guardato dall’esterno il percorso di Alex Belli nella casa dove ha instaurato un rapporto speciale con Soleil Sorge, ha accettato di diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Da quando è entrata nella casa è diventata la protagonista di quasi tutte le dinamiche e, nell’ultima settimana, con Alex Belli nuovamente in casa per recuperare il loro rapporto, si è lasciata andare a confessioni e gesti importanti come il bacio con Soleil.

Marco Nerozzi, da spettatore, al settimanale DiPiù Tv, confessa di essere preoccupato per la sua ex moglie. “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male”, ha detto l’ex marito di Delia.

Marco Nerozzi e la fine del matrimonio con Delia Duran

Nel corso dell’intervista a DiPiù Tv, Marco Nerozzi ha anche parlato del matrimonio con Delia Duran. Secondo l’ex marito della modella venezuelana, il matrimonio sarebbe finito proprio a causa di Alex Belli. “Delia mi ha lasciato quando ha deciso di fare l’influencer e ha chiesto ad Alex Belli qualche dritta per spopolare sui social”, ha raccontato. Dopo aver incontrato Belli, stando a quello che racconta Nerozzi, Delia avrebbe lasciato la casa coniugale mettendo fine al loro rapporto.

Infine, l’ex della Duran, ha anche parlato di Alex Belli. Secondo Nerozzi, l’attore non sarebbe realmente innamorato della modelle venezuelana: “Non è innamorato di Delia. Lei è solo vittima di questa bufera sentimentale”, ha concluso.

