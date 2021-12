Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran confessa/ “Eravamo una coppia aperta”

Negli ultimi mesi in tanti si sono espressi sul trio più chiacchierato della televisione italiana: Belli, Duran, Sorge, soprattutto le ex di Alex Belli come Mila Suarez e Hellen Scopel che hanno parlato della loro relazione con l’attore e qualcuna ha anche insinuato che lui e sua moglie Delia Duran potessero essere una coppia aperta.

Adesso anche un’ex di Delia Duran, Marco Nerozzi, ha voluto dire la sua in un’intervista rilasciata a Nuovo in cui ha rivelato come tra lui e la Duran ci fosse una relazione aperta affermando: “Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità”. L’uomo ha anche rivelato come Delia Duran abbia conosciuto Alex Belli: “Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato”.

Alex Belli e Delia Duran sono una coppia aperta?

Non sono solo gli ex partner di Delia Duran e Alex Belli a insinuare che la loro fosse una coppia aperta, nonostante i due diretti interessati abbiano sempre negato di esserlo. Anche Samy Yousseff, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che non ha mai avuto buoni rapporti con l’attore neanche all’interno della casa in una diretta su Instagram con Ainett Stephens, Clarissa Selassié e Jo Squillo ha rivelato un retroscena della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in cui Alex Belli si è fatto eliminare per seguire la sua compagna.

Samy ha rivelato di aver visto i due scambiarsi delle effusioni davanti all’hotel: “Li ho visti davanti ai miei occhi nella stessa sera in hotel. E ti posso dare la garanzia al 100% che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse” mettendo in guardia le sue ex coinquiline: “Ma voi ancora ci credete veramente che non siano una coppia aperta? Ragazzi, è palese che lo siano. Solo che hanno recitato malissimo”.

