Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran/ “Lei è una vittima di Alex Belli”

Pur essendo entrata a reality ormai iniziato, Delia Duran è stata certamente una delle grandi protagoniste di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. Il suo amore tormentato e per certi versi surreale con Alex Belli ha fatto discutere i telespettatori: alcuni, infatti, si sono schierati con lei pensando che essere troppo innamorata la renda succube dell’attore, mentre c’è chi ritiene che i due siano stati d’accordo e abbiano organizzato tutto per fare parlare di loro.

Chi la conosce bene non sembra comunque avere grandi dubbi su cosa stia provando in questo momento la venezuelana. A esprimersi senza mezzi termini è Marco Nerozzi, imprenditore ed ex marito di lei, convinto che lei non riesca a manifestare apertamente la sua dignità e finisca così spesso per soccombere, a volte anche senza rendersene conto.

Marco Nerozzi e l‘amore tormentato tra Delia Duran e Alex Belli: cosa pensa chi la conosce bene

Marco Nerozzi non ha avuto la possibilità di parlare con la sua ex, ma non riesce a nascondere un certo timore per quanto sta accadendo tra lei e Belli: “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie – ha detto in un’intervista a ‘DiPiù’ -. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lui, che la manipola a suo piacimento. Non è innamorato di Delia, lei è solo vittima di questa bufera sentimentale”.

L’uomo ha inoltre smentito la teoria secondo cui la modella lo avrebbe lasciato a causa del suo comportamento violento. Tutto sarebbe avvenuto per una ragione ben diversa: “Delia mi ha lasciato quando ha deciso di fare l’influencer e ha chiesto ad Alex Belli qualche dritta per spopolare sui social. Lui è un uomo falso. Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sè. Non credo che tenga davvero a Delia, lei è solo una vittima in questa storia. Sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa solo a se stesso”.

