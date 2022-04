Marco Occhetti “Kim”, com’è morto ex Cugini di Campagna/ Arresto cardiaco a 62 anni

E’ morto Marco Occhetti in arte Kim, ex dei Cugini di Campagna

E’ morto all’età di 62 anni Marco Occhetti, in arte Kim, ex voce dei Cugini di Campagna. Secondo quanto reso noto da Fanpage.it, il cantante si sarebbe spento venerdì sera in seguito ad un arresto cardiaco. Nella giornata di oggi, lunedì 25 aprile, sono in programma alle ore 15 i funerali dell’artista che si svolgeranno a Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire. A renderlo noto è stata la figlia Giulia.

Classe 1959, Marco Occhetti era nato il giorno prima di Natale ed era stato la voce del celebre gruppo musicale tra il 1986 ed il 1994. Aveva preso il posto di Paul Manners. Anche lui, come il resto della band, si caratterizzava per la sua voce in falsetto e con la sua voce aveva portato in giro per il mondo i successi de I Cugini di Campagna, a partire da “Anima mia”. A prendere il suo posto nel 1994 era stato poi Nick Luciani, oggi impegnato in Honduras in qualità di naufrago dell’Isola dei Famosi.

Il messaggio della figlia di Marco Occhetti: “era un casinaro”

Con un post pubblicato su Facebook, la figlia di Marco Occhetti in arte Kim ha voluto ricordare cos’era per lei il padre e ringraziare tutti coloro che hanno scritto un messaggio di cordoglio: “Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo”.

Nel 2017 Marco Occhetti rilasciò una sua intervista al quotidiano Il Messaggero nella quale lamentava l’oblio in cui era stato relegato dopo l’abbandono dei Cugini di Campagna costretto a fare l’artista di strada: “Suono solo due ore al giorno perché ho una licenza regolare rilasciata dai vigili per esibirmi ma dalle ore 16, sia in inverno sia in estate e nello spazio di 2 ore ci dobbiamo alternare in quattro per forza. Quindi a me restano 20 minuti, massimo 30. Troppo poco. Ho mamma e fratello invalidi, poi ho una figlia. Tutti sulle mie spalle. A volte sto sotto a un treno, faccio debitini tipo Paperino. Ma non mi vergogno, per fortuna dicono che sono bravo”.

