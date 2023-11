Marco Paoloni/ “Calcioscommesse? Ho pagato troppo, la mia carriera è stata rovinata”

In carcere per 17 anni e squalificato a vita, Marco Paoloni ha pagato a caro prezzo – elevato – il suo coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse del 2011. L’ex portiere venne accusato di aver somministrato sonniferi ai compagni per avere la certezza della sconfitta, tutto falso secondo la giustizia italiana: “Assolutamente falsa, come detto dalla sentenza del 2019 che mi ha assolto in formula piena”, le sue parole nella lunga intervista ai Fatti Vostri.

Diretta/ Taranto Messina (risultato finale 2-0): Zonta manca il tris! (Serie C, oggi 1 novembre 2023)

“Il 1° giugno del 2011 è la data che mi rimarrà sempre impressa, la data della fine della mia vita a livello lavorativo e di immagine. Io confessai di scommettere, ma non sulle mie partite, assolutamente no”, ha aggiunto Paoloni: “Il calciatore fa una vita virtuale, non ha valori se non quelli del denaro e dell’affetto. Si ha una percezione alterata della realtà. Il calciatore si sente anche onnipotente, può fare tutto”.

Diretta/ Lecce Parma (risultato finale 2-4): chiude Man, passano i ducali (Coppa Italia oggi 1 novembre 2023)

Il caso di Marco Paoloni

Paoloni ha poi ripercorso la sua vicenda e il suo coinvolgimento nel caso calcioscommesse: “Io ho iniziato a scommettere nel 2008, avevo 24 anni. Un collega mi fece vedere un sito illegale di scommesse. Da lì ho iniziato con il poker, poi dopo mi sono messo nel mondo delle scommesse. Parti dall’uno e arrivi al dieci in breve tempo, perchè hai anche una disponibilità economica che te lo può permettere. Fino a diventare malato”. L’ex estremo difensore ha poi parlato del perchè ha iniziato a scommettere per altre vie: “La mia ex moglie vedeva tutto quanto dall’estratto conto. Tante litigate. In squadre c’erano due compagni che conoscevano un’agenzia di scommesse di Pescara. Ho conosciuto questa persona, un bookmakers come nei casi di queste settimane. C’è tutto un sistema a piramide che va così da tanti anni, arrivi in un punto dove c’è la malavita”. L’arresto, i 17 giorni di cella, la gogna mediatica: “Mi hanno lasciato da solo. Poi nel 2011, con la squalifica, sono rimasto solo completamente. Ho subito una squalifica come un “ergastolo”, ho subito un’ingiustizia che mi ha precluso una carriera e che mi ha provocato altri problemi”. Poche le persone rimaste vicine nel momento di massima difficoltà: “In quel momento lì mi sentivo onnipotente. Io ho avuto vicino un mio caro amico, un avvocato, la mia famiglia e basta. A livello mediatico mi hanno fatto tanto male”.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Udinese Cagliari video streaming tv: bianconeri ok di recente! (Coppa Italia, oggi 1 novembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA