Marco Petrini, morto DottorPet/ Addio al veterinario star dei social: aveva solo 37 anni

Gravissimo lutto nel mondo dei social: è morto nelle scorse ore Marco Petrini, conosciuto come DottorPet. Aveva solo 37 anni e negli ultimi anni era divenuto una vera e propria star di Instagram, Facebook e Tiktok, grazie ai suoi video e ai suoi post in cui si mostrava a fianco dei nostri amici animali. Da anni, come ricorda Fanpage, lavorava come medico veterinario presso la Clinica Veterinaria Guidonia, ma negli scorsi giorni è scomparso, dopo una lunga malattia.

Sono stati numerosi i messaggi pubblicati sul web nelle scorse ore, come ad esempio quello di Cristina, che su Facebook ha scritto: “Tu eri l’angelo degli animali. Tu eri il sorriso in persona”. La stessa clinica dove lavorava Marco Petrini alias DottorPet, ha invece ricordato così il 37enne veterinario: “Con la tristezza nel cuore comunichiamo a tutti i nostri pazienti e alle loro famiglie che domani la Clinica Veterinaria Guidonia resterà chiusa dalle 14:30 alle 17:00 per dare l’ultimo saluto al nostro caro amico e collega Marco Petrini. I funerali si terranno alle 15:30 presso la chiesa San Francesco di Tivoli, in piazza Trento, vicino all’entrata di Villa d’Este”.

MARCO PETRINI, MORTO DOTTORPET: IL MESSAGGIO TOCCANTE DI CRISTINA

Fra i messaggi più toccanti vi è senza dubbio quello della sopracitata Cristina Borro Marabitti, pubblicato sempre su Facebook e mostrato da Fanpage: “Mi si è spezzato il cuore.. ancora e ancora e ancoraNon ci posso credere che te ne sei andatoTu eri L’ANGELO degli animaliTu eri il SORRISO IN PERSONA , tu eri la GENTILEZZA , la SIMPATIA, eri un RAGAZZO MERAVIGLIOSO e non dovevi lasciarci. Non ho parole solo rabbia e dolore. Come faremo senza di TE”.

Cristina prosegue ricordando così DottorPet, Marco Petrini: “Ci mancherai davvero tanto MARCO, mancherai tantissimo a tutti i nostri pelosetti, ci mancherai sempre. Sono felice che hai fatto parte del nostro cammino , spero che tu lassù possà ritrovare tutti i tuoi piccoli amici, e che lassù tu sia la loro protezione come lo sei stato qui giù. Buon viaggio Marchè. Mi mancheranno tanto i tuoi video meravigliosi ed essenziali, ci MANCHERAI TU, ADDIO DOC, un abbraccio alla famiglia”.

MARCO PETRINI, MORTO DOTTORPET: LA SUA CARRIERA IN BREVE

Come spiegato dalla stessa clinica, i funerali si sono tenuti nella giornata di ieri, lunedì 25 marzo alle ore 15:30, presso la chiesa di San Francesco. Marco Petrini è invece morto sabato scorso, 23 marzo, presso il policlinico Umberto I di Roma. DottorPet era nato a Tivoli e si era poi laureato a Teramo in veterinaria, raggiungendo così un sogno coltivato fin da bambino, quello appunto di lavorare con gli animali e di salvarli.

Si era formato presso lo studio Veterinario Tozzi nella sua Tivoli dopo di che, nel 2018, era sbarcato definitivamente presso la Clinica Veterinaria Guidonia, specializzandosi nella cura di animali esotici come rettili, volatili e serpenti. La Gazzetta dello Sport ricorda come lo stesso avesse scoperto la malattia ma non aveva smesso di lavorare, continuando a pubblicare contenuti sul web e mostrandosi con i segni del dimagrimento e a volte stanco. Aveva più di 70mila follower su Instagram e 126mila su Tiktok, una vera e propria star che purtroppo se ne è andata per sempre.

